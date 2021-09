Anna Tatangelo la drammatica confessione sulla prima volta: la storia di violenza

Anna Tatangelo ha raccontato tutti. La cantautrice ha raccontato un episodio terribile che le è accaduto anni fa

Al giorno d’oggi sono tantissime le storie di molestie sulle donne, che si rincorrono giorno dopo giorno, quasi come fosse diventata una sorta di moda. Ragazze giovani, che vengono adescate e successivamente forate ad avere approcci intimi. E cosi negli anni sono nati diversi movimenti proprio a tutela delle donne, nella speranza che questi episodi possano col passare del tempo diventare sempre più rari, magari anche con l’aiuto delle stesse vittime e delle denunce. Il fatto di denunciare, infatti, rappresenta un passaggio cruciale per debellare il problema, anche se non è sempre facile.

Ha avuto coraggio a parlarne, anche senza entrare troppo nel dettaglio, la bellissima Anna Tatangelo. In queste settimane proprio la cantante è tornata al centro dell’attenzione mediatica per la sua vita privata. E no, stavolta non c’entra niente la storia con Gigi D’Alessio. Vero è che negli anni proprio la travagliata relazione con il cantante napoletano ha sempre trovato spazio nel mondo del gossip, ma stavolta sembra finita.

Anna, infatti, in queste settimane è praticamente uscita allo scoperto, e sui social sono comparsi scatti e video in compagnia di un altro cantautore (napoletano, ironia della sorte), ovvero Livio Cori. In molti lo ricorderanno per la partecipazione di due anni fa al ‘Festival di Sanremo’, in compagnia di Nino D’Angelo. I due, insomma, pare facciano coppia ormai da qualche tempo.

LEGGI ANCHE >>> Anna Tatangelo, la dura malattia: “Piena di bolle e addirittura desquamata”

LEGGI ANCHE >>> Anna Tatangelo, la guerra al tumore: il gesto estremo

Anna Tatangelo e la molestia subita

E cosi, come detto in apertura, la bella Anna ha deciso di raccontare un episodio molto particolare che ha subito da giovanissima. Si, perchè casi di molestia non riguardano soltanto le persone comuni, ma anche vip, artisti che si sono ritrovati (spesso da giovani) in situazioni molto particolari.

Una volta soltanto, ha specificato la stessa Tatangelo, si è ritrovata a dover fronteggiare una molestia. Il tutto raccontato al portale gay.it, al quale la cantante classe ’87 ha spiegato di aver risolto la situazione in maniera sbrigativa ma efficace: “Sono stata molestata una sola volta ma me la sono cavata da sola e senza problemi, l’ho mandato a cagare”.

Insomma, un episodio ovviamente particolare e drammatico, dal quale la Tatangelo è riuscita a divincolarsi. Un testimonianza forte, che ovviamente si spera possa essere di incoraggiamento anche per altri momenti di questo tipo.