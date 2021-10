Emma Marrone senza trucco: il cambiamento è drastico

Avete mai visto Emma Marrone senza trucco? Di sicuro la differenza è drastica: è stata proprio la cantante a mostrarsi al pubblico così come mamma l’ha fatta, senza trucchi e make-up. Ecco la foto: vi piace?

Emma Marrone è una famosa cantante italiana. Pur essendo nata a Firenze, ha origini salentine ed è cresciuta in provincia di Lecce. Oggi ha 37 anni d’età, ma non è sposata e non ha figli, anche se tutti si ricordano della sua passata relazione con il ballerino Stefano De Martino, che poi l’ha lasciata per Belen Rodriguez.

La Marrone è diventata famosa in Italia dopo aver vinto l’edizione 2009-2010 del talent-show “Amici di Maria De Filippi“: la vittoria le consente di firmare un contratto con la casa discografica “Universal” e il successo nazionale arriva molto presto. Le sue canzoni diventano famosissime, specie tra il pubblico femminile, e pubblica ben 6 album musicali.

Dopo l’esperienza ad “Amici”, Emma Marrone ha continuato a frequentare i salotti televisivi prendendo parte a programmi come “Tu sì que vales“, come giudice su Canale 5. Successivamente è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo 2015 ed ha partecipato come concorrente a “Bake Off Celebrity“.

Di recente, invece, è diventata giudice di X-Factor, su Sky. Meno si sa sulla sua vita privata: se da ragazza è stata la compagna di Stefano De Martino, da diversi anni non si conoscono i dettagli delle sue relazioni amorose, anche se ogni tanto le riviste di gossip avanzano qualche nuova teoria.

FOTO | La cantante senza trucco su Instagram: vi piace?

Di recente Emma Marrone ha pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram, che la ritraggono al naturale, senza trucco e senza make-up. L’acne sul volto la rende quasi irriconoscibile e la differenza con le altre foto è certamente drastica. A voi piace?

Tuttavia, Emma Marrone non ha avuto alcun timore nel pubblicare queste immagini, anche perché si trattava di una sponsorizzazione per Zalando, il marchio di e-commerce per l’abbigliamento. Il brand sta cercando di pubblicizzare un’immagine della donna senza stereotipi, libera di essere se stessa, sempre.

“Siate reali fino in fondo!“, ha scritto la cantante su Instagram quando ha pubblicato le foto. “Essere noi stessi è la scelta migliore che possiamo fare: senza pregiudizi, senza barriere e senza filtri“.

