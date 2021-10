Ainett Stephens, nessuno se lo sarebbe mai aspettato: adesso rischia sul serio

Dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del GfVip, la permanenza nella casa di Ainett Stephens è a forte rischio

Proprio ieri sera è stato trasmesso l’ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, durante il quale sono avvenuti come di consueto una moltitudine di colpi di scena. Uno di questi è ad esempio l’ingresso nella casa di Alessandro, fidanzato di Francesca Cipriani, che è entrato appositamente per fare una sorpresa alla sua amata, dopo essersi sottoposto ad un periodo di isolamento in quarantena per rispettare le normative anti Covid.

Successivamente c’è stato il confronto tra Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, e Miriana Trevisan. I due gieffini infatti, sono apparsi molto vicini negli ultimi tempi, ma proprio la madre del ragazzo ha lanciato alcuni messaggi sui social invitando quest’ultimo a non farsi prendere in giro dalla sua coinquilina. Secondo l’imprenditrice, l’ex moglie di Pago starebbe soltanto sfruttando la situazione, giocando in tal modo con i sentimenti del trentaduenne.

Pessime notizie per Ainett Stephens

Uno dei momenti di massima ilarità della puntata di ieri è stato invece lo scherzo messo in atto da Alfonso Signorini ai danni del malcapitato Giucas Casella. Il conduttore del reality show ha fatto credere al gieffino che la sua villa di Cefalù fosse abusiva, motivo per cui è stata smantellata in maniera definitiva.

Dopo l’ingresso di suo fratello Concetto, il quale inizialmente ha retto il gioco, Alfonso ha svelato la verità all’illusionista, che così ha potuto tirare un grande sospiro di sollievo, a seguito del forte spavento che gli è stato arrecato. Uno dei personaggi che invece attualmente se la sta vedendo brutta è proprio Ainett Stephens, conosciuta come la “Gatta nera” in virtù del ruolo da lei interpretato anni fa all’interno del quiz show “Il mercante in fiera”.

Mentre l’eliminazione è toccata a Raffaella Fico, la modella venezuelana è finita al televoto a causa delle diverse nomination da lei ricevute. Adesso dunque, la bellissima Ainett dovrà affrontare Carmen Russo e Soleil Sorge, due delle concorrenti più apprezzate del programma.

Proprio per questo motivo la sua permanenza adesso è a forte rischio, ragion per cui non le resta che affidarsi al volere del pubblico da casa, che come al solito sarà l’unico giudice del destino delle tre gieffine nominate.