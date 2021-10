Soleil Sorge, il faccia a faccia con il suo ex: sta per entrare nella casa | L’indiscrezione

Una delle concorrenti dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip sta per confrontarsi con il suo storico ex. Ecco di chi si tratta

È tutto pronto per il nuovo appuntamento con il Gf Vip. Proprio questa sera infatti, andrà in scena l’ennesima puntata di questo entusiasmante percorso. Come al solito, a dirigere l’evento ci sarà Alfonso Signorini, il quale ha preparato diverse sorprese per i vari concorrenti che si trovano nella casa.

Per quel che concerne il verdetto del televoto invece, il pubblico dovrà attendere con ogni probabilità fino alla serata di venerdì, come accaduto nelle ultime settimane. Per il secondo giro consecutivo di nomination a sfidarsi saranno tre donne, molto diverse tra loro ma che in comune hanno la voglia di restare in gioco.

Dopo l’eliminazione della Fico, questa volta a contendersi la permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia troviamo Carmen Russo, Ainett Stephens e Soleil Sorge. È proprio all’indirizzo di quest’ultima che il padrone di casa potrebbe avere in serbo una clamorosa sorpresa.

L’ex di Soleil potrebbe entrare in casa

A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, il quale tra l’altro conosce molto bene Alfonso Signorini, motivo per cui le sue parole sembrano alquanto attendibili. Ad oltrepassare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà potrebbe essere dunque proprio Luca Onestini, il quale in passato ha partecipato anch’egli al Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto la bellissima Ivana Mrazova.

Dopo la fine della relazione sentimentale con la modella nata in Repubblica Ceca, l’ex tronista di Uomini e Donne sembra intenzionato ad avere un confronto con Soleil, conosciuta proprio durante le riprese del dating show presentato da Maria De Filippi sulle frequenze dei canali Mediaset.

Secondo il pensiero di Parpiglia, Onestini sarebbe la persona giusta per far crollare la ‘corazza’ che la giovane ha eretto intorno a lei: “La persona che potrebbe far cadere Soleil dal grande passo della sua sicurezza si chiama Luca Onestini”, ha rivelato l’esperto.

Per ora non c’è nulla di ufficiale relativamente alle sue parole, tuttavia c’è da ammettere che sarebbe un bel colpo qualora Signorini riuscisse a convincere il bel ventottenne ad entrare nella casa, per la gioia dei tanti appassionati delle cronache rosa che lo rivedrebbero nuovamente faccia a faccia con la sua ex.