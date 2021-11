GfVip, guai in vista per Miriana Trevisan: ora rischia pesante

Adesso Miriana Trevisan è finita nei guai, a seguito di quanto accaduto durante le riprese dell’ultimo appuntamento con il GfVip

La showgirl nata a Napoli è sicuramente una dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nei primi due mesi di riprese infatti, la Trevisan è riuscita a rubare la scena in svariate circostanze, mostrando al pubblico da casa di essere un personaggio adatto a questo tipo di programma.

L’evento che maggiormente ha segnato il suo percorso fin qui coincide con il rapporto che si è venuto a creare con uno dei concorrenti del reality show, il quale però è stato eliminato definitivamente dal gioco. Il nome dell’uomo in questione corrisponde a quello di Nicola Pisu, uscito dalla casa più spiata d’Italia appena la scorsa settimana.

All’inizio della loro conoscenza sono sembrati entrambi alquanto coinvolti, con il ragazzo che ha perso la testa per la bella gieffina. Purtroppo per lui quest’ultima, andando avanti con il tempo, ha deciso di fare dietrofront, provocando un’immensa delusione al figlio di Patrizia Mirigliani.

Le cose non si mettono bene per Miriana Trevisan

Proprio nel corso della puntata andata in onda ieri sera, Nicola ha fatto nuovamente il suo ingresso nella casa per avere un confronto faccia a faccia con Miriana. Lui si è detto rammaricato per il comportamento assunto dalla showgirl, alla quale non è sembrato mancare affatto.

Lei ha affermato di vederlo semplicemente come un amico, anche se Pisu ha già sottolineato che non riuscirebbe a costruire un rapporto di quel genere dato che prova dei sentimenti ben più profondi. Come se non fosse già abbastanza affranto infine, la Trevisan gli ha detto in faccia che da quando lui è stato eliminato lei si è sentita come “rinata”.

La madre dell’ex gieffino lo aveva messo in allerta tramite i social, avvertendolo di non farsi prendere in giro dalla sua coinquilina. In realtà in molti si erano accorti che il più preso dei due era proprio Nicola, a differenza di Miriana che ha sempre mostrato una maggiore freddezza.

Adesso però, il fato ha voluto che la showgirl rischi di seguire al più presto il giovane, dato che è finita in nomination insieme a due personaggi forti come Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Se il pubblico dovesse eliminarla, la Trevisan incontrerà Pisu all’interno dello studio televisivo soltanto tra qualche giorno, vale a dire nella serata di venerdì quando Alfonso Signorini annuncerà il verdetto del televoto.