Nicola Pisu, il racconto agghiacciante dell’ex gieffino: il dramma devastante

Nicola Pisu si è lasciato andare ad un lungo e drammatico racconto riguardante il periodo della sua giovinezza. Ecco le sue parole

Fino alla scorsa settimana Nicola è stato uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La sua corsa verso la finale si è interrotta con un’eliminazione sorprendente, soprattutto tenendo in considerazione come il pubblico lo abbia sempre tenuto in gioco fino a quel punto.

Nella casa più spiata e seguita d’Italia si è reso protagonista di un prolungato flirt con l’ex moglie di Pago, vale a dire la bella Miriana Trevisan, la quale però ha deciso in prima persona di mettere la parola fine a questo tipo di rapporto. Lei, infatti, ha confessato di vedere Nicola soltanto come un amico, nonostante nella prima fase della loro conoscenza era trasparso tutt’altro.

Durante il corso della puntata andata in onda ventiquattro ore fa invece, è successo un colpo di scena assoluto. Il verdetto del televoto ha segnato l’uscita dalla casa della Trevisan, la quale però era in possesso del biglietto speciale che permette a chi lo detiene di rientrare in gioco, motivo per cui adesso la showgirl è nuovamente in gara.

Il drammatico racconto di Nicola Pisu

Molti aspetti del passato di Pisu erano già venuti a galla. È ormai noto infatti il suo duro trascorso con la tossicodipendenza, al punto che sua madre fu costretta a denunciarlo. In pochi però sanno il motivo per cui il giovane si è ritrovato su quella brutta strada, ed a raccontarlo ci ha pensato proprio lui tramite un’intervista rilasciata ai microfoni di “Verissimo”.

“Al liceo venivo bullizzato perché ero timido. Mi sputavano addosso e mi picchiavano”, le parole scioccanti di Nicola che poi ha proseguito davanti ad una padrona di casa esterrefatta: “Tornavo a casa piangendo, ma non avevo il coraggio di dirlo a nessuno. Avevo voglia di scomparire. Pregavo che non mi accadesse niente di grave. Provavo vergogna. A mia mamma ho raccontato tutto questo solo qualche mese fa”.

A causa di queste cattive frequentazioni, abbinate alla mancanza di una figura paterna, l’ex gieffino è caduto vittima della dipendenza da sostanze stupefacenti. Adesso finalmente è riuscito a venirne fuori, grazie sia alla sua forza di volontà ma anche per merito della Mirigliani. Quest’ultima infatti, ha dimostrato un grande coraggio nel denunciare suo figlio, un gesto che Nicola ha capito ed apprezzato soltanto in seguito, come ammesso anche in diretta tv durante le riprese del GfVip.