Scintille a Uomini e Donne: Biagio Di Maro annientato dall’ex dama

Le recenti dichiarazioni di un’ex dama del parterre di Uomini e Donne hanno colpito in pieno uno dei cavalieri del programma

È appena terminata l’ennesima settimana in cui sono andate in scena le riprese di “Uomini e Donne”, durante la quale come al solito non sono mancate le discussioni e i colpi di scena che tanto piacciono ai numerosissimi telespettatori del format condotto dalla De Filippi.

Gli ultimi giorni sono stati segnati dall’assenza in studio di Gemma Galgani, celebre dama torinese che occupa un ruolo primario all’interno della trasmissione da ormai molto tempo. Il suo forfait è dovuto alla positività della donna al Covid 19, virus a causa del quale è stata obbligata a rimanersene a casa per evitare il rischio di possibili contagi.

Anche se rispetto ad altri Paesi l’Italia è già a buon punto con il processo di vaccinazione, non possiamo ancora parlare di pericolo estinto, in quanto le diverse varianti del virus costringono i cittadini a continuare ad essere estremamente prudenti, facendo uso di tutte le precauzioni che ormai conosciamo a memoria.

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Biagio Di Maro preso di mira dall’ex dama

Il nome dell’ex dama che di recente ha rilasciato un’intervista sulle pagine di “PiùDonna” corrisponde a quello di Maria Tona. Quest’ultima ha detto la sua in merito ad alcune dichiarazioni che altre signore del parterre del trono Over hanno indirizzato a Biagio Di Maro.

Sia Isabella che Rosy infatti, hanno affermato che il cavaliere non si è distinto per galanteria, al punto che non avrebbe mai pagato una cena di tasca sua. In riferimento alle loro parole, la Tona ha confidato la sua esperienza passata con l’uomo: “La prima volta che siamo usciti a cena insieme lui mi ha proposto di andare in un ristorante particolare. A me non piace scendere a compromessi, e ti dico che io ho pagato sempre a Uomini e Donne. Questo atteggiamento di Biagio non mi piaceva”.

Subito dopo Maria ha continuato con il racconto, evidenziando tutta la falsità del cavaliere: “Lì c’era un suo amico ma in realtà era palese che fosse un suo cliente. Sicuramente ha portato tutte nello stesso ristorante. Avrà portato lì anche Gemma e Sabina. Era chiaramente un posto in cui lui non pagava”, ha confessato l’ex dama, prima di concludere lanciando una frecciatina anche nei confronti della Galgani: “Gemma va a braccetto con Biagio, perché sono due bugiardi”.