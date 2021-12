Cristiano Malgioglio, il racconto della malattia mortale: “… 5 mesi di vita”

Nel corso di una recente intervista, Cristiano Malgioglio ha raccontato di aver sofferto molto a causa della comparsa di una malattia

Malgioglio è un artista di primo livello che, durante la sua carriera, si è distinto in diversi ambiti. Innanzitutto lo ha fatto con le sue canzoni, molte delle quali tradotte anche in altre lingue come ad esempio lo spagnolo ed il portoghese, idiomi parlati in tutto il Sud America dove è considerato una star assoluta.

In secondo luogo, tutti conoscono la sue straordinarie qualità come paroliere. Ha scritto infatti innumerevoli brani di successo, cantati poi da altri artisti i quali pertanto hanno spopolato anche per merito di Cristiano.

Come se tutta la sua competenza in campo musicale non bastasse, il settantaseienne siciliano è senza alcun dubbio anche un grande personaggio televisivo, grazie alla sua personalità eccentrica ed alla simpatia che riesce a riscuotere nei confronti del pubblico italiano, come fece anche in occasione della sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Le tragiche parole di Cristiano Malgioglio

Qualche tempo fa il cantante è stato ospite di Francesca Fialdini, all’interno del suo seguitissimo programma “Da noi… A ruota libera”. Insieme alla conduttrice ha parlato di svariati argomenti, spaziando dalla carriera alla sua vita privata, anche se su quest’ultima non si sbilancia mai più di tanto.

Tra i primi temi affrontati c’è stata naturalmente la sua recente esperienza a “Tale e Quale Show”, lanciando a tal proposito un bel messaggio nei confronti di Alba Parietti. Spesso ha criticato le esibizioni di quest’ultima, tuttavia ha ammesso di averlo fatto con ironia, dato che la sua stima verso la showgirl è immensa: “Aver avuto Alba Parietti è stato per me un miracolo perché è una donna intelligente, bella, si mette in gioco”.

In un secondo momento dell’intervista invece, Malgioglio ha raccontato alla Fialdini di aver sofferto a causa di un brutto melanoma, scoperto da lui quasi per caso: “Mi sono messo una pomata sulle gambe e ho visto un neo che non mi piaceva. La prevenzione è molto importante”.

Recatosi da un medico di sua fiducia, quest’ultimo dopo averlo visitato non è stato affatto rassicurante: “In quel momento sono impazzito e ho avuto il terrore, mi ha detto che avrei avuto 5 mesi di vita”. Per fortuna però, grazie ad un’azione tempestiva di rimozione del neo si è salvato, ringraziando nella maniera più sincera il dottore che l’ha operato con successo.