“… sono disperato”: Fedez in lacrime per il gravissimo errore commesso

L’anno scorso il noto rapper milanese si è macchiato di un grave errore, a causa del quale è scoppiato in un pianto disperato

Appena una manciata di ore fa è uscita finalmente la tanto attesa serie dedicata alla vita della famiglia “Ferragnez”. Nonostante sia passato dunque pochissimo tempo dalla data di rilascio sulla piattaforma di Amazon Prime Video, l’opera è stata vista già da milioni di persone, la maggior parte delle quali si è dichiarata estremamente divertita dalla visione di essa.

La serie è caratterizzata dalla presenza di parti ironiche ed altre ai limiti del drammatico, come quella che vi raccontiamo quest’oggi relativamente al marito di Chiara Ferragni. Anche diversi personaggi famosi e colleghi della celebre coppia hanno visto “The Ferragnez”, come ad esempio Belen Rodriguez, Giulia Salemi, Alice Campello e tanti altri ancora.

Chiara e Federico si sono recati nella capitale spagnola per presentare l’attesissima docuserie. Per l’occasione hanno sfilato sul red carpet davanti alla presenza di centinaia di fans, molti dei quali accorsi per vedere da vicino la famosissima imprenditrice digitale italiana.

Fedez in preda alla disperazione

Una delle parti salienti della serie “The Ferragnez”, ha visto come protagonista il cantante rap che, meno di un anno fa, ha commesso un grave errore che per poco non ha pregiudicato un progetto a cui ha lavorato molto.

Egli, infatti, all’inizio del 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo con Francesca Michielin, tuttavia la loro presenza sul palco del Teatro Ariston è stata a forte rischio a causa di una leggerezza fatta dallo stesso Fedez. Quest’ultimo, ha inserito per sbaglio una parte della loro canzone in una storia di Instagram, ragion per cui il rischio squalifica è stato altissimo.

“Mi sono disperato perché non solo mettevo a rischio il mio lavoro ma anche quello di altri quindi mi sentivo tremendamente in colpa. Un momento terribile, mi sentivo una mer**, una mer** totale”, ha affermato Federico durante una scena della serie.

A quel punto tuttavia, il marito di Chiara ha telefonato ad Amadeus, direttore artistico della kermesse, per riferirgli il grave misfatto. Per sua immensa fortuna, dopo una serie di verifiche del caso, la commissione ha stabilito che non fosse necessario ricorrere alla squalifica del duo. Fedez ha dunque tirato un grande sospiro di sollievo, anche se lo spavento e la disperazione provati in quei momenti probabilmente resteranno nella sua mente per molto tempo.