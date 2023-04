Harry non ce la fa più | Altro che guerra contro la Famiglia Reale: i tabloid svelano un’altra verità

Il principe Harry ha molti altri problemi, oltre la guerra contro la Famiglia Reale. Sono proprio i tabloid inglesi a svelare la verità.

Pensavate che i problemi del principe Harry fossero legati solo alla Famiglia Reale? La Corona non è la sola a fare la guerra al secondogenito di re Carlo III. Ecco la verità che svelano i tabloid inglesi.

E’ della scorsa settimana la notizia ufficiale della presenza del principe Harry all’incoronazione di re Carlo III. Il prossimo 6 maggio quando ci sarà la cerimonia ufficiale, il secondogenito, assisterà alla maestosa cerimonia, ma non ci sarà per il saluto ufficiale al balcone. Attorno alle 11 entrerà all’abbazia di Westminster per l’ufficiale evento, ma subito dopo tornerà con un aereo commerciale in California. In quella data infatti ci sarà anche il compleanno del figlio Archie e il Duca non vuole assolutamente perderlo. Il suo problema però è un altro.

Il principe Harry ha molti problemi, non è solo con la Corona la sua guerra

Il documentario Netflix e l’autobiografia Spare hanno messo il principe Harry contro la Famiglia Reale. La verità è però che lui ha da sempre una grande nostalgia verso la sua patria e la sua casa. In fondo Harry è nato e vissuto a Londra fino ad ora ed è scappato via per amore, per la moglie Meghan Markle. Ecco allora che i tabloid inglesi fanno emergere un retroscena inedito sul ritorno del secondo figlio di lady Diana.

Secondo quanto riporta il The Sun, il principe Harry avrebbe tentato più volte di contattare il padre, il re Carlo III, per poter avere un piano ben preciso per il suo rientro. Insomma avrebbe voluto organizzare la sua presenza a Londra per il grande evento. Si dice però che il suo re sia troppo impegnato e abbia concesso al figlio solo una breve e lapidaria conversazione. A quanto pare quindi il Duca di Sussex vorrebbe tornare a passare più tempo nella sua patria. Questo nonostante abbia perso Frogmare Cottage. Ma sarà davvero così?

Voglia di ritornare a Londra, di trascorrere più tempo con la sua famiglia d’origine? Come ha detto il Te Sun così riportando: “Harry desiderava disperatamente tornare per l’incoronazione e trascorrere del tempo di qualità con la sua famiglia”. Ma in realtà già il fatto che viaggi senza la moglie, Meghan Markle che resterà in California per il quarto compleanno di Archie, ci dice che non ci sia una vera propria intenzione di ricucire i rapporti. Il principale punto critico è la causa di Harry contro il Ministero dell’Interno sostenendo che aver rimosso le guardie armate finanziate dai contribuenti non è solo ingiusto, ma anche illegale e pericoloso per l’incolumità sua e della sua famiglia.