La sfida per te: riesci a individuare tutte le differenze? Mettiti alla prova

La maggior parte delle persone non ci riesce: troverai tutte le differenze tra le due immagini?

I test di intelligenza sono un modo eccellente per mettere alla prova le nostre abilità e migliorarle nel tempo. Ci concedono un piccolo momento di spensieratezza durante una giornata faticosa, un attimo di relax che comunque tiene il cervello attivo e sveglio.

Ne esistono di innumerevoli tipi, per tutti i gusti: dai test logico-matematici, passando per i test basati sulle parole come rebus e anagrammi, arrivando fino ai test visivi. Ognuno va a stimolare delle facoltà cognitive specifiche, permettendoci di misurare quali sono le nostre capacità.

Il test ti farà impazzire: trova le quattro differenze tra i due bambini

Oltre a sfidare noi stessi, possiamo anche decidere di sfidare i nostri amici e parenti: la competizione è aperta! Chi riuscirà a risolvere il test prima di tutti? Condividi questo test con loro, e scopri chi ce la farà. Noi tifiamo per te!

Dovresti sapere che svolgere regolarmente test di intelligenza ti permette anche di allenare queste capacità, in modo da migliorare sempre di più e sentirti sempre più capace. Vedrai che coltivando le abilità di risoluzione di problemi, attenzione al dettaglio e pensiero laterale ti sentirai sempre più fiducioso nei tuoi mezzi e nella tua capacità di affrontare le sfide della vita quotidiana.

Il test che ti proponiamo oggi è un test visivo. È composto da due immagini, che ritraggono un bambino dai capelli neri che gioca con una macchinina. Non c’è test senza una sfida, quindi dov’è l’inghippo? Anche se sembrano del tutto uguali, ci sono ben quattro differenze tra le due immagini, e sta a te scovarle tutte.

Avrai bisogno di buone capacità di osservazione ed attenzione al dettaglio, oltre a un po’ di concentrazione. Attento però: hai solo 20 secondi per trovare tutte e quattro le differenze. La maggior parte delle persone non ce la fa: tu sarai in grado?

Preparati! Pronti, partenza… via!

La soluzione: ecco dov’erano le differenze

Se hai ancora bisogno di tempo prenditene pure, non è una gara. Se invece hai deciso di arrenderti, o sei convinto di aver trovato tutte le quattro differenze tra le due immagini, controlla qui sotto qual era la soluzione corretta:

Erano dei piccoli dettagli, il che rendevano la sfida molto complicata. Vediamoli uno per uno:

Alla destra della capigliatura, nella seconda immagine c’è un riflesso mancante ;

; Nella seconda immagine manca il nasino !

! Nella seconda immagine manca anche una bretella sulla maglietta indossata dal bambino;

sulla maglietta indossata dal bambino; Nella prima immagine la macchinina ha un fanale che manca nella seconda.

Le avevi trovate tutte? Continua a metterti alla prova per migliorare le tue capacità, e in men che non si dica diventerai un portento.