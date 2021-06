Il trio si è unito ed ha lanciato un annuncio a sorpresa, facendo impazzire il Web: fan in delirio.

Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti: tre artisti molto diversi tra loro ma che hanno qualcosa in comune. Tutti hanno preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus con la partecipazione di Fiorello. Ma sono anche tre nomi molto apprezzati dal popolo del Web.

Fedez continua ad essere l’artista più amato e seguito sui social, non solo per la sua musica ma anche per le tante iniziative ed il suo impegno nella beneficenza.

Achille Lauro ha avuto modo di far apprezzare la sua musica grazie alle performance sul palco dell’Ariston durante lo scorso Festival di Sanremo, conquistando il pubblico dei giovani e non solo.

Orietta Berti, colonna portante della musica italiana, è tornata in auge anche lei dopo la partecipazione alla kermesse musicale ligure. L’artista è tornata a Sanremo dopo ben 29 anni dall’ultima partecipazione al Festival. Orietta è riuscita ad entrare nel cuore anche dei più giovani, con la sua simpatia ed umiltà.

I tre artisti uniti per l’estate 2021: una sorpresa per i fan

Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti sono destinati ad essere i protagonisti dell’estate 2021. I tre interpreti hanno lanciato un annuncio attraverso i loro profili social, mandando in delirio il Web.

Il trio ha annunciato l’uscita della loro prima canzone insieme: il titolo del brano è “Mille” e sarà possibile ascoltarlo dall’11 giugno.

Si tratta di una vera e propria sorpresa per i fan, ancora increduli per l’inaspettata novità. Nessuno si sarebbe mai immaginato di vederli insieme, così diversi tra loro, uniti in una canzone che sarà senza dubbio il tormentone della prossima estate.

Insomma non resta che aspettare ancora qualche settimana, prima di scoprire la regina delle hit della bella stagione 2021. Un successo che dominerà le spiagge italiane e farà ballare grandi e piccini.