Maneskin sull’onda del successo: record in Inghilterra. I dettagli

I Maneskin scalano le classifiche europee ed entrano nella Uk Weekly Single Chart, la classifica musicale del Regno Unito.

Periodo d’oro per la rock band italiana che continua a macinare un successo dopo l’altro. Il gruppo lanciato da X Factor nel 2017 sotto la guida di Manuel Agnelli, sta vivendo un momento di grande celebrità, sia in Italia che in Europa. Con vendite importanti anche dal web.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni, la band romana capitanata dal leader Damiano David non si ferma più e varca i confini italiani conquistando anche il pubblico straniero con la propria musica.

–> Leggi anche Vaccini Covid, si accelera per tutte le fasce d’età: la data

Ultimo successo è stato il trionfo di una settimana fa sul palco dell’Eurovision Song Contest a Rotterdam. Una grande soddisfazione per Damiano e soci, che hanno battuto in finale i rappresentanti musicali di Francia e Svizzera. Una vittoria schiacciante con cui la band si è imposta sui rivali, arrivando in testa con più di 300 voti.

La musica dei Maneskin conquista l’Europa: grande successo anche in Inghilterra

I Maneskin non arrestano l’onda del successo con la loro musica ed il loro talento, apprezzati anche dai fan inglesi. La band è riuscita a scalare la Uk Weekly Single Chart, la classifica musicale del Regno Unito. La canzoni Zitti e buoni è arrivata al diciassettesimo posto della chart inglese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Un vero e proprio record per Damiano e soci. Dopo trent’anni un brano italiano entra nella Top 20 britannica. L’ultimo risale agli anni ’90, quando Luciano Pavarotti arrivò a posizionarsi ventunesimo con il brano Nessun dorma.

–> Leggi anche In viaggio quasi 9 milioni di persone per il ponte del 2 giugno

–> Leggi anche Lotteria dei vaccini in Usa: 22enne vince e le richieste salgono

In Italia la band è in testa alla classifica su Spotify ma i Maneskin sono presenti anche tra i primi posti delle hit-parade di altri Paesi nel mondo. Insomma una grande soddisfazione per il gruppo che continua a far sognare i propri fan.