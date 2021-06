Dazn: svelato finalmente il nuovo prezzo dell’abbonamento alla Serie A

Rivelato il costo dell’abbonamento a Dazn, il canale di streaming online che dà la scalata a nuovi utenti

Il canale di streaming in diretta e on demand più rampante degli ultimi anni, Dazn, sembra proprio non volersi fermare più.

Oltre ad aver ottenuto i diritti per la nuova stagione della Serie A, la rete, di cui è volto ufficiale a bordo campo la bellissima Diletta Leotta, seguirà molti dei più importanti eventi sportivi.

Solo per citarne alcuni: la Moto GP, Moto 3 e Moto 2. E ancora la Liga Spagnola, la NFL e la UFC, passando per la boxe, i canali tematici di Milan e Inter, Eurosport 1 e 2 in alta definizione, concludendo in bellezza con l’evento sportivo per eccellenza: le Olimpiadi di Tokio 2020 (o meglio 2021, posticipate causa Covid).

Oggi sono trapelate le prime importanti informazioni per tutti gli appassionati di calcio e non solo, in merito al nuovo costo di abbonamento al canale. Un regalo sia per gli aficionados che per i nuovi iscritti. Ecco di cosa si tratta.

Il canale sportivo: una super offerta per i nuovi abbonati

L’azienda, come già detto, per il prossimo triennio trasmetterà in esclusiva le partite del campionato italiano, e per l’occasione ha deciso di fare un regalo sicuramente gradito agli appassionati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAZN Italia (@dazn_it)

Per tutti i nuovi iscritti che stipuleranno un abbonamento infatti, il prezzo sarà di 19,99 Euro al mese per 14 mesi. Attenzione però: l’offerta sarà valida soltanto per un periodo limitato, dal 1 al 28 Luglio.

Qualora si effettuasse l’iscrizione dopo questa data, il prezzo ufficiale sarà invece di qualche euro in più, e precisamente di 29,99 Euro al mese.

Naturalmente Dazn non si è però dimenticata dei suoi clienti “storici” decidendo di dedicare loro la stessa offerta di 19,99 Euro, oltre a tutta un’altra serie di sorprese che hanno deciso di voler rivelare più avanti.

–> Leggi anche Maradona, guerra infinita per la mega eredità: familiari rimasti senza casa

–> Leggi anche Calcetto, partitella finisce in tragedia: ucciso a coltellate un 38enne

Un pensiero che sarà sicuramente gradito a tutti gli appassionati sportivi, ma non solo, anche a coloro che si approcciano allo sport per la prima volta in occasione dei Giochi Olimpici di questa estate.