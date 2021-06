L’ex viceparroco di Città di Castello si sposa dopo la dispensa papale

David Tacchini, l’ex viceparroco di Città di Castello, si sposa. La pubblicazione il 28 maggio nell’albo pretorio comunale.

Dopo l’abbandono del sacerdozio, David Tacchini ha deciso di sposarsi.

Nel sito del comune di Città di Castello è stata resa nota la pubblicazione del matrimonio, anche se non è ancora nota la data delle nozze.

David aveva detto addio allo status di sacerdote un anno fa, decisione maturata in seguito al sentimento che lo lega a una donna di 39 anni, che ora diventerà sua moglie.

Ordinato nel 2014, l’ex viceparroco di Città di Castello aveva maturato la sua vocazione prima svolgendo attività di volontario tra i profughi del Kosovo e poi vivendo per un periodo nel verde della comunità ecclesiale di Citerna, sempre nel Perugino.

Insieme a lui ha ottenuto la dispensa papale anche il sacerdote della parrocchia di San Pio, Samuele Biondini, a cui Tacchini era legato da una profonda amicizia.

L’ex viceparroco di Città di Castello si sposa e anche l’ex parroco trova l’amore

Samuele Biondini, 51 anni e David Tacchini, 40, stessa decisione nella stessa parrocchia di Città di Castello.

A distanza di pochi mesi, entrambi hanno bussato alla porta del monsignor Domenico Cancian per comunicargli la decisione di lasciare il sacerdozio.

I fedeli di Città di Castello, si sono dimostrati assai laici circa i precetti della santa Chiesa, e hanno accolto con affetto e un pizzico di divertimento la comunicazione da parte del Vaticano.

In seguito all’allontanamento dalla Chiesa, né David Tacchini né Samuele Biondini avevano voluto commentare la propria decisione, preferendo non rilasciare alcun tipo di dichiarazione ai media.

Recentemente, tuttavia, i due ex preti hanno voluto diffondere un comunicato congiunto, ringraziando tutte le persone che hanno manifestato affetto nei loro confronti e smentendo, inoltre, la notizia secondo la quale starebbero per diventare padri.

–>LEGGI ANCHE Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: nuova avventura assieme dopo il Gf

–>LEGGI ANCHE Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti: il trio che impazza sul Web. Le novità

Poco si sa delle compagne per le quali hanno scelto di non indossare più la tonaca. Stando alle inevitabili chiacchiere, Samuele avrebbe trovato il conforto di una infermiera che gli è stata particolarmente vicina in un momento non facile mentre David si sarebbe innamorato di una parrocchiana entusiasta della vita come lui.