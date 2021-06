Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi: fulmini, saette e accuse pesanti

Nelle ultime ore si sta parlando tanto di una forte lite avvenuta tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi negli studi di Mediaset.

Sembra che durante le riprese della nuova edizione di Scherzi a Parte, con Enrico Papi, ci sia stata una brutta litigata tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi. La notizia è trapelata sui social, dove la Fiordelisi ha dispensato diverse accuse anche molto pesanti.

Il tutto è iniziato con un video e una serie di stories postate dalla ex tentatrice della trasmissione tv Temptation Island. Sui social, infatti, la giovane influencer si dichiara “schifata” per quello che è successo in quella giornata.

Pare che la Gregoraci, negli studi di Mediaset, abbia aggredito la Fiordelisi per motivi di gelosia. Nonostante si siano infatti lasciati, lei e il noto imprenditore Flavio Briatore, la nostra bella conduttrice televisiva sembra essergli ancora molto legata.

Il motivo che ha scatenato tanta ira è stato un semplice scambio di like tra la Fiordelisi e Flavio Briatore. La donna sembra aver dimostrato in diversi casi interesse verso i post dell’imprenditore e lui pare aver apprezzato e ricambiato.

Elisabetta Gregoraci e la presunta accusa di violenza psicologica

La Fiordelisi ha prima fatto intuire di non voler parlare di quanto fosse accaduto ma poi ha elargito diversi suoi punti di vista sull’argomento. C’è da sottolineare che la donna non ha mai fatto esplicito riferimento alla Gregoraci ma solo accuse velate.

Ecco come si definisce l’influencer in uno dei suoi post: “Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi…Violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa”.

La donna ha poi continuato asserendo di essere stata insultata, diffamata e presa in giro. E ancora: “Perché su Instagram e in tv fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come delle serpi?

Conclude la Fiordelisi con un messaggio dai toni spirituali affidandosi al karma e lasciando trapelare che affida all’Universo il destino di chi se la prende con lei.

Certo è che Elisabetta Gregoraci, probabilmente per non alzare ulteriori polveroni, non ha accennato a nulla di tutto questo sui social, mostrandosi tranquilla e serena, come se nulla fosse accaduto.