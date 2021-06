Laura Chiatti allarma i fan con una foto pubblicata sul suo account Instagram. La nota attrice è apparsa in top e slip, ma il particolare è allarmante.

La nota attrice umbra Laura Chiatti, ha preoccupato i suoi fan a causa di un suo scatto pubblicato su Instagram. La celebrità 38enne ha stupito tutti con una foto che la ritrae in top e slip, riflessa in uno specchio in bagno. Ma il particolare è allamante.

La Chiatti appare molto magra e con le guance scarnificate, soprattutto. Intitola il suo post su Instagram così: “Di una donna apprezza l’essenza che si nasconde dietro ogni apparenza”. Che l’attrice voglia comunicare segretamente con qualcuno? Oppure si riferisce alle pericolose ondate di body shaming sui Social Network?

Non si fanno attendere le reazioni degli haters e quelle contrarie dei fan affezionati. Chiara Chiatta replica con un deciso: “Contro l’ignoranza si perde sempre”. L’attrice umbra, infatti, si è mostrata molto seccata dai commenti sul suo profilo Instagram che la definivano troppo magra, quasi malata.

Laura Chiatti: ecco la foto che ha scioccato i fan. Cambio look o perdita di peso allarmante?

Gli haters di Instagram hanno instillato il dubbio che Laura Chiatti sia malata di anoressia. Lo scatto dell’artista umbra, apparso sul noto Social Network, non lascia molto spazio alla fantasia. La stessa foto, però, lascia spazio alle congetture. Riguardo al suo aspetto fisico, l’attrice si era già espressa chiaramente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Laura Chiatti aveva infatti dichiarato con molta onestà, di essere ricorsa alla chirurgia estetica per una mastoplastica additiva. Ossessionata dal suo seno troppo piccolo, a suo dire, aveva deciso di aumentarlo. Ma cosa si nasconde dietro l’eccessivo dimagrimento della star italiana?

Qualcuno ha pensato che la Chiatti fosse così dimagrita per necessità di copione. La fiction Più forti del destino la vedrà impegnata nelle riprese e nell’interpretazione di un nuovo ruolo per la tv. In realtà pare che l’attrice abbia scoperto di soffrire di alcune intolleranze alimentari.

–> Leggi anche MARA VENIER SOFFERENTE, COS’È SUCCESSO ALLA CONDUTTRICE? I DETTAGLI

–> Leggi anche LADY DIANA, LE CONFESSIONI SHOCK DEL SUO EX MAGGIORDOMO

A seguito di accertamenti, l’artista umbra ha dovuto adottare un nuovo regime alimentare che l’ha portata a perdere alcuni chili. Ricordiamo che nel cast della fiction Più forti del destino, sarà presente anche Loretta Goggi.