Mara Venier sofferente, cos’è successo alla conduttrice? I dettagli

Mara Venier non sta bene: sui social è apparsa sofferente. La notizia preoccupa i fan. Scopriamo cosa le è successo.

Desta tanta preoccupazione la notizia che in queste ore sta facendo il giro del web. La conduttrice di Domenica In, amatissima dagli italiani per la sua simpatia, sta tenendo col fiato sospeso i fan, in apprensione per le sue condizioni di salute.

‘Zia Mara’, divenuta ormai la protagonista indiscussa della domenica pomeriggio di Rai 1, è sempre più amata e seguita dal pubblico dei social. La presentatrice veneta è entrata nel cuore degli italiani grazie alla sua spontaneità e naturalezza, sia nel lavoro che nella vita privata.

A rendere partecipi i suoi follower delle vicende di vita quotidiana, è lei stessa attraverso i numerosi post pubblicati sui profili social. Protagonista di molte Instagram stories è la sua famiglia, che la Venier adora.

Mara Venier operata, fan preoccupati. Come sta?

La brava conduttrice Rai si è sottoposta ad un intervento chirurgico ai denti. Lo ha raccontato la diretta interessata, attraverso un video pubblicato di recente, sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Nel filmato apparso sui social, Mara si trova con il marito Nicola Carraro e con il nipotino Claudio. La vediamo mentre tiene tra le mani una borsa di ghiaccio appoggiata sulla guancia. Il suo intento è quello di alleviare il dolore ed il gonfiore, sintomi tipici del post-intervento.

Per fortuna nulla di grave, anche se adesso la Venier deve stare a riposo. I medici, dopo l’intervento ai denti, le hanno consigliato di stare a casa affinchè si possa ristabilire completamente.

–> Leggi anche Napoli, morto il fratello di un celebre cantante. Notizia terribile

–> Leggi anche Giovane aggredito a Milano per una rapina: ferito gravemente alla testa

Molti sono stati i commenti, anche di personaggi famosi, che hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla conduttrice. Tanti messaggi di auguri per una pronta guarigione che la presentatrice ha apprezzato molto.

–> Leggi anche Femminicidio a Roma, uccisa dall’uomo che diceva di amarla

Ancora qualche giorno di relax per rimettersi del tutto, per poi rivederla in forma domenica pomeriggio su Rai 1.