Napoli, morto il fratello di un celebre cantante. Notizia terribile

E’ morto all’età di 56 anni il fratello di un noto artista che ha fatto la storia della città partenopea.

Napoli piange un altro pezzo importante delle origini partenopee. La notizia ha sconvolto l’intera città. Lo stesso accadde con la scomparsa di Pino Daniele, il 5 gennaio del 2015, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei napoletani.

Pino era amatissimo dai suoi compaesani, nonostante l’abbandono della città nativa per trasferirsi in Toscana. Qui viveva ormai da tempo con la sua famiglia, nella casa di campagna dove si sentì male. Vana la corsa verso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove morì stroncato da un infarto.

Il primo a dare la tragica notizia sul web fu l’amico e collega Eros Ramazzotti con un post sui social del cantante sorridente. Dopo di lui tanti altri artisti lo hanno ricordato attraverso numerose iniziative musicali che si sono susseguite nel corso degli anni.

Il ricordo di Pino resta vivo nella mente dei napoletani e non solo: per i fan, il vuoto lasciato con la sua morte non potrà mai essere colmato.

Morto Salvatore Daniele, la notizia ha sconvolto la città

Ha avuto la stessa sorte del fratello: Salvatore Daniele si è spento all’età di 56 anni. E’ stato trovato privo di vita nella sua abitazione di San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel centro storico di Napoli. Come Pino, anche lui soffriva di problemi cardiaci ed è morto a causa di un infarto.

Salvatore era il fratello più giovane del grande musicista, ed era passato alla storia dopo aver prestato il suo volto per la copertina di uno degli album storici di Pino, “Terra mia”, realizzato nel 1977.

Nello Daniele, fratello di Pino e Salvatore, lo ha ricordato con un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Una foto per esprimere il suo dolore, al quale si sono uniti in tanti attraverso commenti di cordoglio.