Autovelox, massima attenzione: multe in arrivo per la prossima estate

Autovelox, massima attenzione. Multe in arrivo per l’ estate in Italia, il paese con il maggior numero di dispositivi in Europa.

Proprio così. Con oltre ottomila dispositivi da nord a sud per rilevare la velocità, l’Italia guadagna il primato europeo sugli autovelox.

Con la fine delle restrizioni anti Covid e l’arrivo dell’estate che porterà milioni di italiani a rimettersi sulle strade, le multe si prospettano davvero salate.

In queste settimane infatti le nostre strade sono tornate trafficate ed è ripresa anche l’attività di controllo della velocità, soprattutto sulle strade ad alto rischio.

Secondo la ricerca diffusa sul sito Zutobi l’Italia sarebbe in vetta alla classifica, distanziando di molto gli altri paesi europei. Il Regno Unito, al secondo posto, avrebbe solo la metà degli autovelox presenti nel bel paese. Seguono la Germania con 3813 e la Francia con 2406, distanziandosi di parecchio dal primo posto.

Fanalino di coda la Slovacchia che per la gioia dei suoi automobilisti presenta soltanto 13 dispositivi in tutto il paese.

Autovelox, massima attenzione. Ma l’Italia non è la più severa

Dopo aver letto la classifica si potrebbe pensare che l’Italia sia il paese più severo.

Ma in realtà, andando a vedere tutti gli elementi emersi dallo studio, risulta invece che il paese europeo più inflessibile è la Norvegia.

Il paese scandinavo infatti ha multe molto più salate rispetto agli altri stati.

In Norvegia infatti ci sono ben 711 euro di multa minima per eccesso di velocità sopra i 110 km/h (che è il limite massimo), contro i 143 euro dell’Italia, o addirittura contro i soli 19 euro della Repubblica Ceca, il paese più “tollerante” in materia di velocità.

Invece passare con il rosso costa in Norvegia 756 euro, mentre in Italia 200 e in Albania, la più “economica”, 10 euro.

Dati importanti da prendere in considerazione in vista delle vacanze estive, soprattutto per chi ama viaggiare in auto o in moto.