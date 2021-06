Tragico incidente stradale, coinvolto un giovane ragazzo. Città sconvolta

Un giovane ragazzo di 22 anni è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale la scorsa notte.

Ancora una tragedia sulle strade. Continuano ad essere protagonisti i giovani di drammatici eventi di cronaca che lasciano senza parole intere comunità. Una distrazione, una fatalità, e si innesca così una disgrazia.

E’ quanto accaduto ieri ad Acerra, piccolo comune della città metropolitana di Napoli. A rimanere coinvolto nell’incidente è stato un giovane di 22 anni che si stava recando a casa di un amico che abitava a pochi metri da dove è avvenuto lo scontro.

Sul posto sono giunti gli agenti di polizia locale di Acerra, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Si indaga per ricostruire la dinamica dei fatti. Le indagini sono ancora in corso.

Il 22enne è morto nell’incidente stradale, una tragedia

Purtroppo per Gennaro Nuzzo, il giovane napoletano, non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi dei medici arrivati sul posto per salvargli la vita. Il terribile schianto non ha lasciato scampo al ragazzo ed è morto sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, il 22enne era a bordo della sua moto quando si è scagliato contro un’auto, guidata da una donna. Quest’ultima non si sarebbe accorta dell’arrivo della motocicletta ed avrebbe investito il ragazzo. Sulla responsabilità dell’accaduto, la donna rischierebbe l’accusa di omicidio stradale.

In sella alla moto, insieme a Gennaro, c’era un altro ragazzo. Quest’ultimo sarebbe stato portato d’urgenza al pronto soccorso, ma fortunatamente le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.