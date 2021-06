Un uomo sotto l’effetto di alcool si è messo alla guida e ha provocato un incidente: numerosi i feriti, due in prognosi riservata.

Guidare dopo aver alzato il gomito è estremamente pericoloso: in tanti sotto l’effetto di alcool hanno provocato pesanti tragedie. In una delle isole più famose del Golfo di Napoli un uomo di 32 anni ha deciso di mettersi alla guida da ubriaco ed è stato il responsabile di un maxi incidente.

Ieri sera a Barano D’Ischia il 32enne ha provocato un incidente coinvolgendo ben tre vetture uno scooter. I carabinieri giunti sul posto lo hanno subito denunciato e lo hanno anche trovato positivo all’alcool test. Il bilancio è da brividi: si segnalano otto feriti, di cui due in prognosi riservata. Sei persone hanno ferite guaribili entro 7-10 giorni mentre la coppia di coniugi che viaggiava a bordo del motociclo è quella che ha avuto la peggio. La moglie è ricoverata presso il Rizzoli di Ischia, mentre il marito è al Cardarelli di Napoli. Una spiacevole situazione che leva parzialmente il sorriso stampato sul volto degli isolani. In questi giorni, infatti, le isole campane sono tornate a riempirsi di turisti.

Ischia, un uomo tenta il suicidio sul traghetto

L’incidente che ha provocato l’uomo sotto effetto di alcool non è stata l’unica tragedia sfiorata ad Ischia. Nella bellissima isola del Napoletano, ieri sera, stava per perdere la vita un uomo sul traghetto.

Un uomo aveva inviato un messaggio ai familiari dicendo che, una volta salito sul traghetto, si sarebbe suicidato. La sua famiglia ha prontamente avvisato le forze dell’ordine: la Capitaneria di Porto ha chiamato il personale di bordo spiegando la situazione. Gli uomini della Caremar hanno quindi rintracciato il soggetto e hanno di fatto sventato un suicidio. Una volta a terra, l’uomo che voleva effettuare il drammatico gesto è stato soccorso dal personale del 118.

In questo momento così complicato, la pandemia di coronavirus sta scatenando anche numerose conseguenze psicologiche. In molti stanno avendo problemi economici, tanti hanno perso il lavoro. La situazione attuale è alquanto complessa e alcuni tentano un gesto drammatico come unica via d’uscita.