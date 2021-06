Denise Pipitone, spunta l’audio shock: “L’hai ammazzata?”

Le intercettazioni trasmesse ieri, 2 Giugno, dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” lanciano nuovi inquietanti scenari sulla vicenda di Denise Pipitone

Le scoperte sul triste caso della bambina calabrese, Denise Pipitone, sembrano non avere mai fine. Anche nella giornata di ieri, nuovi clamorosi sviluppi sono emersi durante la trasmissione di Rai 3.

Protagonista degli stessi, Fabrizio, ex compagno della sorellastra della bimba, ricordiamo rapita a Mazara del Vallo nel 2004, mentre giocava davanti a casa.

All’epoca il ragazzo, interrogato dalle forze dell’ordine, aveva dichiarato di non essere più in contatto con Jessica Pulizzi, la figlia di Anna Corona.

Le due donne nello stesso anno vennero indagate in merito alla scomparsa di Denise, anche se furono scagionate quasi dieci anni dopo, nel 2013, per mancanza di prove.

Da alcuni mesi però, la loro posizione si è fatta nuovamente cruciale ai fini di una risoluzione del mistero, anche grazie a nuove testimonianze e intercettazioni saltate fuori negli ultimi tempi.

Ora quest’ultima intercettazione non fa che aggravare la posizione soprattutto della più giovane delle due.

Denise Pipitone: le versioni contrastanti dei due fidanzati

Nella puntata di ieri del programma di Federica Sciarelli, infatti, si è potuta ascoltare una registrazione nella quale Fabrizio chiede crudamente: “Ce l’ammazzasti a chidda?”, riferendosi ovviamente alla povera bambina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

La risposta di Jessica, quando le chiede qualcosa circa la situazione in famiglia, è agghiacciante: “Come ho sofferto io, soffrono anche loro”.

L’audio risale al dicembre del 2004, e qui spuntano le prime incongruenze dei due ex fidanzatini.

L’uomo ha infatti sempre sostenuto che dopo la rottura con la ragazza, nel 2003, non l’ha più vista, mentre la stessa sostiene che la terribile domanda rivoltale fosse in realtà riferita a delle galline, poichè si trovavano in un casolare entrambi.

A questo punto Fabrizio ha dovuto ammettere che sì, effettivamente si era visto nel 2004 con la ex presso il negozio di alimentari di un suo amico. Rimane fermo però sul resto, confermando che la risposta datagli era riferito all’ambito familiare e in particolar modo a Piera Maggio.

–> Leggi anche Denise Pipitone, la nuova intercettazione di Anna Corona: parole pesanti alla figlia Jessica

–> Leggi anche Denise Pipitone, nuove indagini e un presunto depistaggio

Le indagini proseguono, nella speranza di ritrovare in vita Denise, vera vittima inconsapevole e innocente di tutta questa follia.