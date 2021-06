Make-up: tutti i trucchi che le ragazze dovrebbero conoscere

Make-up e astuzie: quali sono i trucchetti che tutte le ragazze dovrebbero conoscere? Ecco qui la nostra selezione.

L’estate sta arrivando e ci chiediamo come essere belle con un make-up impeccabile? L’utilizzo delle mascherine poi non facilita il compito di aver cura della propria bellezza. Ma nulla è perduto! Ecco la nostra selezione dei tricks irrinunciabili che tutte le ragazze dovrebbero conoscere.

Il make-up è una questione sì di trucchi e pennelli, ma anche di trucchetti. Ebbene sì, parliamo di astuzie geniali che vi faranno superare la prova “visage parfait” anche sotto il sole. Infatti, in estate la prova bikini non è la sola a essere temuta dalle donne. Ma con la nostra selezione potrete anche voi sfidare le vostre amiche in una competizione all’ultimo ombretto!

Partiamo dalla base: provate a truccare le sopracciglia prima di aver messo la crema idratante che usate di solito. Al mattino siete solite detergere il viso e idratarlo, non è vero? Il problema è che qualsiasi trucco porrete dopo il prodotto idratante, non aderirà mai alle vostre sopracciglia. Il binomio crema/trucco per quando riguarda il nostro contorno occhi, è quindi da evitare.

Make-up: errori e astuzie per avere un volto da Oscar! Anche in estate

Fa talmente caldo che il nostro ombretto si scioglie, creando un orribile effetto panda? Che fare? Un’astuzia che salverà il vostro make-up estivo è quella di mischiare due prodotti. Se siete delle fan sfegatate degli ombretti in crema, sappiate che le alte temperature e il sudore, creeranno quelle odiose pieghe sulle vostre palpebre. È meglio allora sovrapporre un prodotto in polvere che può essere un ombretto, oppure un po’ di cipria.

E per quando riguarda il rossetto o il gloss? Anche qui occorre conoscere delle piccole regole di make-up che vi renderanno vincenti. L’insidia delle labbra sta negli angoli: che voi usiate un rossetto mat o un gloss, è sempre meglio non truccare i lati della bocca.

–> LEGGI ANCHE CHIARA FERRAGNI, LA CONFESSIONE: “SONO FELICE, FACCIAMOLO TUTTI”

–> LEGGI ANCHE LAURA CHIATTI E QUELLA FOTO IN INTIMO SU INSTAGRAM: FAN PREOCCUPATI

Preferite una matita dello stesso colore per disegnare al meglio il contorno delle vostre labbra e vedrete la differenza. Quando usate un gloss, anche se di colore chiaro, ricordate sempre di porne una piccola quantità al centro e diffonderlo delicatamente con un pennellino sulle labbra.