Sposa muore durante il matrimonio: nascondono il cadavere in una stanza

Un infarto ha stroncato la sposa proprio pochi minuti prima del sì. I parenti decidono di continuare con la celebrazione del matrimonio anche senza di lei.

È successo a Etawah, in India, durante la cerimonia nuziale. La morte inaspettata della donna, Surabhi, ha lasciato di soppiatto tutti gli invitati alla cerimonia. Per quanto drammatico possa essere considerato l’accaduto, come direbbero in teatro “Show must go on”.

Non solo il matrimonio non è stato annullato ma in più i genitori degli sposi hanno concordato sulla sostituzione della sposa appena defunta con sua sorella più piccola.

Crudeltà o tradizione?

Questa pratica risale ad una tradizione molto antica attuata in India. Nel caso remoto in cui la sposa fosse morta in procinto del matrimonio, l’onere sarebbe passato a sua sorella minore, per onorare il patto che le due famiglie avevano prestabilito.

Nonostante siano passati ormai decenni, e questa tradizione fosse trapassata insieme alla storia, la proposta di sostituzione venne fatta nell’imminente dalla stessa “mamma delle spose”. La donna, seppur in preda alle lacrime, non avrebbe accettato di perdere la dote del ragazzo promesso alla figlia.

Il dolore per la scomparsa prematura della ragazza quindi è durato pochi attimi, il tempo di sistemare il corpo esanime in una camera e procedere con i festeggiamenti nuziali.

Un matrimonio e un funerale nello stesso posto

Difficile da credere a come la cerimonia sia riuscita a proseguire senza troppi intoppi, ma così è stato. La sposa cadavere, che ormai non è più solo un film di fantasia, è rimasta nello stesso edificio in cui si sono consumati i festeggiamenti.

Il rito funebre della donna è slittato alla fine del matrimonio, lasciando gli ospiti in balia di emozioni contrastanti e inedite.

LEGGI ANCHE -> TRAGICO INCIDENTE STRADALE, COINVOLTO UN GIOVANE RAGAZZO. CITTÀ SCONVOLTA

LEGGI ANCHE -> COPPIA DI SPOSI IN MANETTE: COSÌ NASCONDEVANO LA DROGA

A spingere lo sposo ad accettare questa nuova condizione molto probabilmente è stato il non voler tornare nuovamente nella casa dei genitori senza una sposa, in merito alla sorella e neo sposa non sono pervenute alcune informazioni.