“Ospitiamo solo clienti non vaccinati”: affittacamere no vax nella bufera

Poche righe pubblicate su Facebook dalla titolare di un B&B di La Spezia, corredate da alcune immagini che richiamano al movimento “no vax”

“Questa struttura non richiede Covid pass e, per questioni di sicurezza, non dà accoglienza a persone vaccinate, pertanto, non essendo il personale vaccinato, si sconsiglia la prenotazione alle ‘primule’. Grazie”. A La Spezia un affittacamere ha annunciato, attraverso la propria pagina su Facebook, che la struttura non richiede Covid pass e per questioni di sicurezza non darà ospitalità a persone che hanno ricevuto il vaccino.

Il riferimento alle “primule” è da attribuire al nome che avrebbero dovuto avere i centri per le vaccinazioni annunciati dal governo all’inizio dell’anno.

Il significato dell’annuncio era chiaro. Si invitavano le persone vaccinate a trovare un’altra sistemazione. L’annuncio è divenuto virale e in poche ore la pagina è stata letteralmente inondata di commenti di persone indignate ma anche messaggi di sostegno scritti da parte di coloro che sono contro la vaccinazione anti covid.

“Il green pass è uno strumento discriminatorio nei confronti di chi rivendica la libertà di scelta e diritto al consenso informato e consapevole. Non una provocazione anche se è stata percepita come tale”, così ha commentato la titolare dell’affittacamere in un’intervista rilasciata al Secolo XIX.

Dopo l’ondata di polemiche che si è scatenata la titolare ha rimosso il post. Riguardo le critiche feroci, la donna ha replicato dicendo che si tratta di sentimenti e atteggiamenti che si commentano da soli. Il ringraziamento è invece andato a chi ha espresso il proprio sostegno per questa scelta poiché, secondo la titolare, sono persone che credono nella libertà senza ricatti e compromessi.

“La priorità delle strutture è quella di essere sicure per i dipendenti e per gli ospiti nel massimo rispetto dei protocolli: distanza di sicurezza, igienizzanti, evitare assembramenti negli spazi comuni”, questa la dichiarazione di Andrea Massolongo Leoni di Aigo Confesercenti, l’associazione di categoria che rappresenta e tutela il comparto ricettivo extralberghiero composto da bed&breakfast.

Nei commenti sotto il post dell’attività c’è chi condanna apertamente questa scelta taggando forze dell’ordine e associazioni di categoria ma anche chi sostiene che sia stata un’operazione di marketing riuscita male.

Il punto di vista della titolare dell’affittacamere non rispecchia quello di altri operatori spezzini che, parlando della questione, hanno invitato i turisti a vaccinarsi.