Al via da oggi mercoledì 3 Giugno lo stop alle fasce d’età e quindi l’ok per la prenotazione del vaccino anti-covid per tutti i richiedenti

Il giorno tanto atteso dalla maggior parte degli Italiani è finalmente arrivato. Da oggi è possibile prenotarsi per la vaccinazione anti-covid senza dover sottostare più agli scaglioni d’età decisi precedentemente dal governo.

Le dosi vaccinali potranno essere fornite non solo negli hub, ma anche in farmacie e aziende, dando libertà alle Regioni di gestirne, pur seguendo le procedure, la somministrazione. Così ha dichiarato il commissario Figliuolo.

Ha inoltre affermato che giugno sarà un mese cruciale, con 20 milioni di dosi in arrivo e affidando circa 2 milioni di giovani dai 12 ai 15 anni ai pediatri di competenza. Un occhio di riguardo sempre per le categorie più a rischio e gli over 60.

Ecco quindi le ultime disposizioni regione per regione.

Dall’Abruzzo alla Lombardia: come procedere con il vaccino anti-covid

Abruzzo: dalle 14 di oggi, sarà possibile prenotarsi sul sito di Poste Italiane per tutti i maggiori di 16 anni.

Calabria: a partire dalle ore 16 della giornata odierna, si apriranno le prenotazioni a partire dai 12 anni di età. Nella fascia 12-16 il vaccino somministrato sarà Pfizer.

Campania: da ieri alle 22 è aperta la prenotazione a tutti dai 12 anni in sù. Per i ragazzi fino a 17 anni il vaccino è sempre Pfizer.

Emilia Romagna: dal 7 giugno è aperta la prenotazione a partire dai 12 anni.

Friuli Venezia Giulia: aperte le prenotazione anche per la fascia 12-39 anni.

Lazio: dopo il tutto esaurito dell’open week, aggiunte due date il 5 e 6 giugno per gli over 18. Prenotazione su app ufirst.

Lombardia: aperte le prenotazioni anche per la fascia 12-29 a partire dalle 23 di ieri 2 giugno, tramite portale dedicato.

Dalle Marche al Veneto: dove farsi vaccinare

Marche: iniziati i Vax Days nella giornata di ieri per tutti gli studenti maturandi. Dal 2 al 6 giugno vaccinazione negli hub preposti senza prenotazione

Piemonte: iniziate oggi le inoculazioni nelle aziende del comparto produttivo. Sul sito www.ilpiemontevaccina.it prenotazione per i 16-29.

Puglia: per i nati tra il 1982 e 1986 dalle 14 di oggi parte la prenotazione. Ancora a scaglioni per la fascia 39-16.

Sardegna: dal 4 giugno saranno vaccinabili tutti i residenti tra i 16 e i 39 anni.

Sicilia: parte oggi la vaccinazione per i 16-39enni, i vaccini saranno principalmente Moderna e Pfizer.

Toscana: Da lunedì 7 ci si potrà vaccinare dai 16 anni in poi. Aperte le prenotazioni anche per chi si sposa.

Umbria: già disponibile la prenotazione per 16-29 dal 31 Maggio.

Veneto: da oggi aperte le vaccinazioni a tutti i residenti over 12.