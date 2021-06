Aka7even e Fedez: collaborazione in arrivo dopo Amici?

Aka7even e Fedez, dopo la finale di amici il cantante napoletano fa la sua proposta sui social al rapper milanese. La reazione è inaspettata.



Aka7even è stato uno dei protagonisti indiscussi della ventesima edizione di Amici ed ora cavalca le classifiche con i suoi brani Mi Manchi e Loca.

Ospite di una live con Riccardo Dose, il giovane cantante è tornato a parlare del suo percorso nel programma e dei suoi sogni nel cassetto. Tra questi sogni c’è sicuramente quello di collaborare con Fedez, che il finalista di Amici aveva già conosciuto a X Factor 2017.

Aka7even infatti aveva partecipato al programma e non era riuscito a passare il turno proprio per colpa di Fedez che, dopo averlo eliminato, gli aveva però consigliato di ripresentarsi ai casting.

A distanza di alcuni anni, le strade dei due cantanti sembrano destinate a incontrarsi di nuovo.



Aka7even e Fedez, la proposta sui social

Sull’onda del successo l’ex concorrente di Amici ha deciso di non perdere tempo e andare dritto al sodo.

Nelle ultime ore infatti su Twitter è comparso un post del ragazzo diretto al rapper milanese con la richiesta di un featuring. Ovviamente, non si è fatta attendere la replica di Fedez che inaspettatamente ha risposto subito in maniera positiva.

Al momento ancora nulla di certo, ma i fan sono esplosi con i commenti sotto il post.

–> LEGGI ANCHE Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti: il trio che impazza sul Web. Le novità

–> LEGGI ANCHE Damiano dei Maneskin in un’intervista umilia la Francia. Querela in vista?

In fondo la collaborazione non sembra così remota, visto che all’epoca di X Factor Fedez aveva visto un grande potenziale nel giovane campano, esortandolo a tornare in un’altra edizione del programma.

Ed ad oggi molte cose sono cambiate, una su tutte il successo musicale di Aka7even, protagonista delle classifiche dei più giovani.