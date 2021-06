Damiano dei Maneskin in un’intervista umilia la Francia. Querela in vista?

Damiano dei Maneskin torna sul cocaine- gate dopo i risultati del test. L’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni e l’umiliazione della Francia.

Il cantante romano è tornato a parlare dello spiacevole episodio accaduto all’Eurovision Song Contest 2021.

Dopo l’accusa da parte di un giornale francese di aver sniffato cocaina in diretta, il cantante 22enne si è sottoposto spontaneamente al test anti droga. Test che ha dato esito negativo ed ha dimostrato al mondo la sincerità del frontman dei Maneskin.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni l’artista ha rivelato che non passerà alle vie legali contro i francesi, poichè per lui la questione non si è mai aperta. Decisione che fa onore al giovane cantante romano, che con la sua band sta vivendo un momento davvero sensazionale dal punto di vista professionale: nel giro di pochi mesi hanno vito il Festival di Sanremo per poi trionfare all’Eurovision Song Contest, dove l’Italia non arrivava prima dal 1990.

Tuttavia non è mancata una frecciatina ai francesi quando Damiano ha parlato del nome del suo gatto, abbracciato per primo al rientro dopo la vittoria: “Si chiama Bidet, come qualcosa che in certi paesi non hanno”.

Damiano dei Maneskin e il follow di Miley Cyrus

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2021 e all’Eurovision Song Contest 2021 la band è sempre più internazionale.

Il brano Zitti e buoni continua ad infrangere record. Su Spotify è diventata la canzone italiana con più stream di sempre in un giorno: ben 4 milioni di ascolti in 24 ore.

Inoltre per la prima volta un brano italiano è entrato nella top 10 Globale di Spotify al nono posto. La hit sta andando alla grande anche nel Regno Unito, dove si è posizionata alla diciassettesima posizione della UK Weekly Single Chart.

Davvero un periodo magico per i Maneskin che forse stanno per avverare un altro sogno. Di recente gli ex concorrenti di X Factor avevano espresso il desiderio di collaborare con Miley Cyrus e solo qualche giorno dopo la stessa ha iniziato a seguirli su Instagram.

Un follow che non è certo passato inosservato; la notizia, infatti, è subito balzata tra i trending topic di Twitter.