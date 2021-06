Bus Atac distrutto dalle fiamme: esplosione al Flaminio

Un bus dell’Atac è esploso ed è stato distrutto dalle fiamme questa mattina al Flaminio dopo un guasto. Mattina di fuoco a Roma.

Mattinata di fuoco a Roma nel quartiere Flaminio, dove verso le 10 un bus dell’Atac è esploso ed è stato distrutto dalle fiamme.

Stando alle prime ricostruzioni, il conducente del mezzo è riuscito a far scendere in tempo i passeggeri prima delle fiamme, per cui non risulterebbero persone ferite.

Sul posto anche gli agenti di Roma Capitale che hanno chiuso la strada per la durata dell’ intervento dei pompieri e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata, agevolando anche la viabilità nella zona con l’ausilio di alcune pattuglie del Gpit. I vigili del fuoco hanno poi domato il rogo.

Paura per i passeggieri e anche per i passanti, soprattutto per l’alta colonna di fumo nero che si è alzata.

Ancora sconosciute le cause dell’incendio, che è diventato già un caso politico. Solo ieri infatti, il sindaco di Roma Virginia Raggi aveva presentato la nuova flotta Atac.

Bus Atac distrutto dalle fiamme: vettura in servizio da 17 anni

L’Atac, in una nota, ha spiegato anche la sua versione, ammettendo che la vettura era in servizio da 17 anni. Sono ancora da spiegare però, le ragioni del guasto avvenuto.

E’ solo l’ennesimo caso di autobus in fiamme a Roma, il più recente un mese fa nel quartiere Eur e con quella di oggi sale a sette il numero delle vetture del trasporto pubblico a interrompere il servizio, dall’inizio dell’anno, per principi d’incendio.

Duri i commenti di Francesco Figliomeni e Chiara Colosimo, entrambi consiglieri di Fratelli d’Italia, che definiscono Roma come “una città dal trasporto pubblico da terzo mondo”.