Covid Italia, il bollettino del 4 giugno: i dati aggiornati

Covid Italia, i dati aggiornati del 4 giugno: ecco il bollettino con contagi, morti e guariti delle ultime 24 ore.

Il bollettino odierno è stato appena diramato dal Ministero della Salute. Il trend continua ad essere in discesa: il numero degli attuali positivi continua a decrescere mentre salgono i guariti. Osservando l’andamento dell’epidemia in Italia, il cambiamento in alcuni indicatori inizia a dare speranza.

“La curva epidemiologica in Italia è in decrescita ed è tra le più basse d’Europa“: queste le parole di Silvio Brusaferro. Il presidente dell’Iss ha anche sottolineato come il tasso di occupazione degli ospedali sia passato dal 14 all’11%. Secondo l’ultimo bollettino, sono 2.557 i nuovi casi di coronavirus nel nostro paese. In totale, le persone che hanno contratto il virus in Italia sono pari a 4.227.719. In lieve crescita il numero dei decessi: sono 73 (ieri erano stati 59).

Covid Italia, il bollettino di oggi 4 giugno

Cresce invece il numero di guariti: oggi altri 7.853 pazienti hanno sconfitto il Covid. Gli attuali positivi sono 200.192, con un decremento di 5.370 rispetto a ieri. Sorprende il numero di tamponi realizzati: oggi sono stati 220.939, circa 123.306 in più rispetto alla giornata di ieri. Il tasso di positività continua a scendere: oggi è pari all’1,2 % (ieri era pari al 2%).

Il numero di contagi è maggiore rispetto a ieri ma ciò non deve spaventare: oggi sono stati effettuati moltissimi tamponi in più. L’indice Rt scende allo 0.68, i posti letto nei reparti ordinari sono -229, e si registra anche un -56 nei posti letto per la terapia intensiva.

Prosegue spedita anche la campagna vaccinale: le dosi somministrate solo più di 36,3 milioni. La Lombardia è la regione che fa registrare un maggior numero di contagi, con 417 casi in più rispetto a ieri. Brusaferro ha dichiarato che se il trend continua ad andare verso questa direzione, tra un paio di settimane quasi tutta l’Italia sarà in zona bianca.

LEGGI ANCHE –> Covid Italia, il bollettino del 3 giugno: i dati

LEGGI ANCHE –> Vaccino anticovid, via libera da oggi 3 giugno. Come vaccinarsi regione per regione

Secondo il sistema dei colori adottato dal Governo, la fascia bianca è quella in cui non sono presenti restrizioni: bisogna rispettare soltanto l’obbligo di mascherina e il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.