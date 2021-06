Uno squalo è stato avvistato nelle acque di Santa Marinella, in provincia di Roma. Scatta un nuovo allarme in tutta Italia.

Si tratta già del secondo avvistamento di uno squalo avvenuto nel giro di una decina di giorni. Il primo è stato avvistato a Fiumicino, il 21 maggio scorso. Il secondo, sempre nel Lazio, sul litorale di Santa Marinella, in provincia di Roma.

Questa volta l’allarme è stato lanciato da una coppia che si trovava in barca, verso Capo Linaro. Un pescatore di 60 anni e sua moglie. Proprio la donna si è accorta della presenza di uno squalo che nuotava intorno alla loro barca.

La moglie del pescatore ha girato un video con il suo cellulare che è subito diventato virale. Nel video la donna chiede al marito se fosse possibile la presenza di tali pescecani in Italia. A quanto pare la risposta è affermativa.

Lo squalo di Santa Marinella non è lo stesso avvistato a Fiumicino

In molti hanno pensato che si potesse trattare dello stesso squalo avvistato una decina di giorni prima a Fiumicino. I due squali, però, secondo le descrizioni di chi li ha avvistati, sono differenti.

Lo squalo di Fiumicino dovrebbe essere lungo 4 o 5 metri e di un colore che va tra il grigio e il marrone. Quello avvistato a Santa Marinella, invece, pare essere più piccolo, di una lunghezza di circa 3 metri.

Secondo la Capitaneria di Porto, come riportato anche da “La Repubblica”, si tratta di una verdesca, “una specie di squalo che è abbastanza comune nelle nostre acque”. Pare che il pescecane sia stato prima pescato e poi rilasciato in mare da un diportista.

L’allarme, scattato sulle spiagge laziali, però, in realtà riguarderebbe tutta Italia. Sono diversi, infatti, gli avvistamenti avvenuti a largo della nostra penisola negli ultimi tempi.

A tal proposito ricordiamo uno squalo bianco di 5 metri avvistato nel mare siciliano. Per non parlare poi di un altro enorme squalo che si è avvicinato alla barca di un pescatore in Salento nel mese di marzo.

Insomma, pare che le acque italiane, forse più pulite e selvagge, essendo state meno solcate nell’ultimo anno, stiano attraendo, sempre più, questa affascinante e temuta specie di pesce predatore.