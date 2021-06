Stefano De Martino: per lui un clamoroso ritorno in grande stile

Il ballerino partenopeo Stefano De Martino è sempre più sulla cresta dell’onda: un nuovo importantissimo progetto lo attende

L’ex marito di Belen Rodriguez è lanciatissimo: partito come allievo nello storico programma di Maria De Filippi, Amici, è riuscito passo dopo passo a ritagliarsi un suo spazio nel panorama televisivo italiano.

Nel 2018 la sua prima, importante occasione: è il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi, condotto da Alessia Marcuzzi.

L’esperienza è così positiva che la Rai gli mette gli occhi addosso e lo “scippa” alla concorrenza. Nel 2019 infatti gli viene assegnata la co-conduzione di Made in Sud assieme a Fatima Trotta.

Sempre nello stesso anno conduce con l’ex compagna La Notte della Taranta, poi Castrocaro e infine Stasera Tutto è Possibile.

Per quest’ultima trasmissione fa pure il bis e la guida anche nell’edizione 2021, prima di tornare dalla De Filippi in qualità di giudice del serale del suo talent show.

Ora all’orizzonte una nuova opportunità che di sicuro il ballerino napoletano non mancherà di prendere al volo.

De Martino: un passo a due verso la domenica pomeriggio Mediaset

Pare praticamente certo che siano in atto le ultime trattative che riporterebbero Stefano negli studi di Cologno Monzese.

Lo showman andrebbe ad affiancare Lorella Cuccarini alla conduzione del nuovo contenitore domenicale di Canale 5, rimpiazzando di fatto Domenica Live di Barbara D’Urso.

La conduttrice romana, anche lei passata dall’esperienza di Amici, sta ancora valutando gli ultimi aspetti della proposta, anche se sembra che ormai i giochi siano fatti.

La nuova domenica pomeriggio del Biscione andrebbe a contrastare il predominio imperante di Mara Venier, saldissima in termini d’ascolto con la sua Domenica In. Nei progetti della rete privata uno show più familiare e rassicurante, sulle orme di Campanile Sera di Mike Bongiorno e Enzo Tortora.

Non solo, secondo indiscrezioni rilanciate da Dagospia, subito dopo la trasmissione della Cuccarini andrebbe in onda un programma ancora in via di definizione condotto da Elisa Isoardi, a contrastare la concorrente Fialdini sulla Rai.