Agguato alla festa: feriti due italiani. Uno rischia la vita

Due italiani feriti durante la notte nel corso di una festa in una villa. Oscuri ancora i motivi dell’attacco ai connazionali. La polizia indaga

Due uomini sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco, questa notte, mentre partecipavano a una festa privata con amici in una nota località turistica.

Erano circa le 2.30 quando sono arrivate le prime richieste d’aiuto da parte degli altri invitati. Immediato l’intervento di soccorritori e forze dell’ordine che hanno messo in sicurezza la zona.

La coppia di connazionali, rispettivamente di 28 e 35 anni è stata portata con tempestività all’ospedale cittadino per i primi aiuti.

Incredulità tra i testimoni presenti che non hanno che potuto assistere attoniti all’evento, che è avvenuto in modo fulmineo e ovviamente inaspettato.

Ibiza: due pallottole nel cranio di uno dei due italiani

Il fatto di sangue si è svolto ad Ibiza, nelle Baleari, e più specificatamente a Santa Eularia, nella zona centro-orientale dell’isola spagnola.

La villa dove si trovavano i due ragazzi era stata affittata e si trova nel quartiere di Can Ramon, vicino al poligono industriale Ca na Palava.

Il più giovane degli italiani si trova in condizioni gravissime all’ospedale, dove è stato sottoposto a una delicata operazione per la rimozione dei bossoli dalla testa. I medici spagnoli non hanno ancora sciolto la prognosi per lui.

Il 35enne invece, seppur raggiunto dai colpi, risulta ferito in modo lieve e non è in pericolo di vita. Non è chiaro se i due siano in vacanza o invece residenti stabili dell’isola iberica.

La Guardia Civil, incaricata delle indagini, ha spiegato che l’aggressione è avvenuta da parte di tre individui in auto, uno dei quali, in prossimità della casa, si è sporto dal finestrino e ha fatto fuoco.

Al momento gli agenti della polizia locale stanno ancora svolgendo ulteriori indagini e non rilasciano altre dichiarazioni in merito alla vicenda, riservandosi di farlo appena ci saranno novità.