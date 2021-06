Assegno unico: sospiro di sollievo per migliaia di famiglie

Una bella novità per tutte le famiglie con figli in difficoltà: approvato l’assegno unico per disoccupati e autonomi

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto ponte dell’assegno unico per coloro non percettori di assegni familiari.

Il decreto sarà in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, periodo in cui sarà valido solo per disoccupati e autonomi, per poi, dall’anno prossimo essere esteso a tutti, senza distinzione.

L’ex premier Giuseppe Conte, senza celare una nota d’orgoglio, ha fatto presente che è “una misura che abbiamo introdotto e finanziato con la scorsa legge di Bilancio durante la precedente esperienza di governo”, dichiarandosi felice che sia finalmente attuativa.

Le famiglie destinatarie saranno circa 2 milioni e la misura sarà compatibile anche con il Reddito di Cittadinanza.

L’assegno sarà distribuito mensilmente a chi ha un figlio fino ai 21 anni di età.

Importo e requisiti per ottenere l’assegno unico

L’assegno fino a dicembre 2021 verrà distribuito alle categorie senza il diritto agli assegni familiari con un Isee inferiore ai 50.000 Euro annuali.

Per un Isee fino a 7000 Euro, previsti 167,5 Euro fino a 2 figli, 30% in più a partire dal 3° figlio in su, sono previste anche 50 Euro in più per ogni figlio disabile.

Con un Isee di 15.000 Euro l’assegno si abbassa a 83,5 Euro per ogni figlio e via dicendo a seconda che aumenti ulteriormente. Con 40.000 Euro di Isee, per esempio, il contributo sarà di circa 30 Euro per figlio.

I requisiti per la richiesta sono: cittadinanza italiana, europea o extraeuropea purchè con permesso di soggiorno valido almeno semestrale. Altri punti fondamentali il pagare le tasse italiane, la residenza e domicilio in Italia da almeno 2 anni consecutivi, almeno un figlio fino ai 18 anni di età e un isee aggiornato.

Dai 18 ai 21 anni è prevista una riduzione della misura se il figlio è per esempio iscritto all’università o tirocinante.

Il pagamento dell’assegno unico avviene dallo stesso mese in cui si è presentata domanda e pagato a mezzo bonifico domiciliato o accredito su iban.

La domanda può essere presentata direttamente sul sito dell’Inps o tramite Caf o Patronato.