Covid Italia, il bollettino del 5 giugno: i dati aggiornati

Covid Italia, i dati aggiornati del 5 giugno: ecco il bollettino con contagi, morti e guariti delle ultime 24 ore.

In Italia, la situazione legata alla pandemia continua a migliorare. Gli indici e i contagi, da diverse settimane, sono in discesa: non a caso tante Regioni stanno iniziando a passare in zona bianca. Secondo le previsioni attuali, a metà Giugno tutta la Nazione sarà nella fascia di colore che non presenta particolari restrizioni.

Il Governo continua a lavorare per le ripartenze di tutte le attività: al momento, alcune idee dell’esecutivo non piacciono. Vediamo insieme comunque il bollettino di oggi 5 giugno: i dati aggiornati sul numero dei contagiati, sui decessi e sui guariti. Procede intanto a gonfie vele la campagna di vaccinazione: anche i giovani stanno aderendo e proprio ieri c’è stato l’incredibile record di oltre 600mila dosi iniettate.

Covid Italia, il bollettino del 5 giugno

Stando al bollettino diramato oggi dal ministero della salute, si registrano 2.436 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 238.632 e il tasso di positività si attesta attorno all’1% (il valore più basso per quest’ anno).

L’indice Rt è in calo e al momento è pari allo 0.68%. Nelle ultime 24 ci sono state, purtroppo, altre 57 morti (dall’inizio dell’epidemia 126.472 hanno perso la vita). I pazienti in terapia intensiva sono al momento 788 (48 in meno rispetto alla giornata di ieri).

