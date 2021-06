Gabriel Garko in lutto: il dolore raccontato sui social

Gabriel Garko, che di recente aveva perso anche il padre, racconta sui social il suo recente lutto in un post commovente.

Un altro lutto per Gabriel Garko, che piange la scomparsa del suo adorato cagnolone Aragon, un bellissimo lupo cecoslovacco che era stato suo fedele amico per molti anni.

L’attore ha pubblicato un post che lo ritrae nella sua Zagarolo insieme all’amico a quattro zampe: “Grazie per tutte le emozioni che mi hai donato…. ciao Aragon”, ha scritto commosso Garko.

L’attore non ha mai nascosto la sua grande passione per gli animali. Nel 2019, in un’intervista, raccontò di avere tre cani (la femmina di alano Afrodite, un cocker e, per l’appunto, lo splendido Aragon), ma anche gatti, cavalli e un acquario con i pesci.

Tutti ricorderanno il suo immenso dolore per la perdita di uno dei suoi bellissimi cavalli, Othello, solo pochi mesi fa. “Questa notte è andato via un pezzo del mio cuore”, scrisse Garko nel settembre 2020.

Un anno sicuramente difficile per Gabriel, che ora si vede coinvolto in un altra perdita, quella del suo fedele amico Aragon.

Gabriel Garko, di recente anche la perdita del padre

E di recente, lo stesso Gabriel Garko aveva subito anche una gravissima perdita in famiglia. Due mesi fa infatti, è venuto a mancare il padre Claudio Oliviero, ex pasticciere, che già da tempo aveva problemi di salute.

Anche in quell’occasione, Garko aveva espresso il suo dolore sui social, postando molte foto in cui era ritratto con il padre.

Dopo il suo coming out, l’attore aveva raccontato il rapporto splendido con i suoi genitori, che hanno sempre accettato sia la sua omosessualità che la decisione di tenerla nascosta per molti anni. Garko ne ha parlato pubblicamente per la prima volta all’ultimo Grande Fratello Vip e a Verissimo, dopo aver mantenuto il segreto per anni, con relazioni di copertura, per timore di non poter lavorare come attore.