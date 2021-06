Bonus vacanze: gli aggiornamenti per l’estate 2021

Molti gli italiani che stanno pianificando le vacanze per l’estate, e in tanti sperano di poterlo fare utilizzando il bonus vacanze 2021.

La curva dei contagi è in calo e lascia ben sperare, dunque quest’estate parte con il piede giusto per programmare le vacanze estive.

E per chi non è riuscito ad utilizzare il bonus vacanze lo scorso anno, potrà farlo ora. Infatti, chi deciderà di passare la propria estate entro i confini, potrà sfruttare questo bonus concesso agli italiani per favorire la ripresa del turismo in Italia.

Il bonus vacanze è stato introdotto nel 2020 con il Decreto Rilancio, e l’estate scorsa molti italiani sono già riusciti ad utilizzarlo. Grazie al Decreto Milleproroghe, il bonus è stato confermato anche per quest’anno e sarà possibile utilizzarlo entro il 31 dicembre 2021.

Il bonus vacanze prevede un unico utilizzo, da spendere nella stessa struttura nel territorio nazionale e si tratta di 500 euro per famiglie composte da tre o più elementi, 300 in quelle formate da due, 150 euro se la richiesta è effettuata da cittadino singolo.

L’80% del bonus è concesso come uno sconto diretto, mentre il restante 20% verrà invece concesso in forma di detrazione d’imposta, mediante dichiarazione dei redditi dell’anno 2021.

Per quanto riguarda invece gli albergatori, il bonus vacanze 2021 verrà ovviamente rimborsato dallo Stato, sotto forma di credito d’imposta.

Bonus vacanze, i requisiti

Per poter utilizzare il bonus, vanno rispettati dei requisiti necessari.

Nello specifico, l’ISEE familiare non deve essere superiore ai 40.000 euro annui e ovviamente l’ISEE deve essere in corso di validità.

Il bonus vacanze non è nominale, dunque potrà essere usato da un componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, a patto che le fatture emesse dalla struttura ricettiva vengano compilate a nome di quest’ultimo.

La proroga sembra sia stata fatta perchè il bonus nel 2020 non ha avuto il successo sperato, forse complice la pandemia e i divieti di spostamenti

Invece, momentaneamente, non è possibile effettuare una nuova richiesta.