Domani la finale dell’Isola dei Famosi: ecco chi vincerà

Puntata conclusiva domani lunedì 7 giugno per l’Isola dei Famosi targata Mediaset. In gioco ancora sei concorrenti, tra loro il vincitore

Ci siamo: domani in diretta su Canale 5 si svolgerà la finale dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi, il “survival show” più famoso della televisione.

A condurre il reality la brava Ilary Blasi, con la collaborazione degli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini e l’inviato Massimiliano Rosolino.

Ospiti in studio, come di consueto, amici e parenti dei finalisti, pronti a dare il giusto supporto ai naufraghi. Due di loro sono volate addirittura in Honduras, mandate dalla produzione, nella speranza di abbracciare i loro cari in anticipo.

Si tratta di Arianna Cirrincione e Cecilia Rodriguez, compagne rispettivamente di Andrea Cerioli e Ignazio Moser. Un terzo parente si è aggiunto all’ultimo momento alle due ragazze, si tratta del fratello di Awed, Daniele Paciello.

I partecipanti rimasti in gara sono in tutto sei, due dei quali si scontreranno immediatamente al televoto domani: oltre a Moser, Cerioli e Awed già citati, anche la modella Beatrice Marchetti, il vocalist Matteo Diamante e la comica Valentina Persia.

Gli scommettitori e gli addetti ai lavori, tuttavia, hanno già le idee chiare su chi vincerà il programma.

Isola: la vittoria contesa tra Moser e Awed

Secondo gli esperti, a giocarsi il montepremi finale di 100.000 euro (di cui la metà verrà devoluta in beneficenza) saranno proprio l’ex gieffino e lo youtuber.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Ignazio Moser, che proprio al Gf dell’edizione della Blasi fece breccia nel cuore di Cecilia Rodriguez, è quotato secondo la Snai a 3.25. Solo terzo il napoletano a 3.50.

Situazione diametralmente opposta per i bookmaker di Eurobet che vedono Awed al comando con 3.00 e solo terzo il modello e sportivo con 4.00.

Si presta attenzione però alla “scheggia impazzita” Beatrice Marchetti, che acquista sempre più consensi, uno dei tanti da parte di Tommaso Zorzi.

Il vincitore dell’ultima edizione del reality show Mediaset, infatti, non nasconde di tifare proprio per la ragazza bergamasca,rimasta in solitudine su un isolotto per un mese.

Ha dichiarato infatti:“Secondo me vince Ignazio Moser oppure Beatrice che è rimasta zitta zitta sull’altra isola” e ancora “Sì, io mi auguro vinca lei”.

La proclamazione del vincitore avverrà in diretta domani sulla rete ammiraglia del Biscione a partire dalle 21.45. Al contrario delle altre edizioni, il naufrago riceverà l’esito ancora sulla spiaggia honduregna.