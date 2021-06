Tragico incidente sul Grande Raccordo Anulare: c’è una vittima

Grave incidente sul Raccordo Anulare, un motociclista perde la vita a Roma Est. I dettagli della tragedia

È avvenuto poche ore fa, nel pomeriggio del 6 giugno, a Roma. Un motociclista, che circolava sul Grande Raccordo Anulare, è deceduto in seguito a un sinistro stradale.

La natura dell’incidente, avvenuto all’altezza dell’uscita 32 di Via della Pisana – al kilometro 63,500 – per il momento resta ancora anomala. L’uomo a bordo del veicolo a due ruote non ha avuto una via d’uscita, dopo l’impatto altamente violento e mortale.

Immediato l’intervento dei soccorsi in seguito all’incidente, per il ripristino della transitabilità

In seguito allo schianto, sul posto sono arrivati sia gli operatori sanitari del 118 che gli Agenti della Polizia stradale. I primi per recuperare il corpo esanime dalla strada. I secondi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale del motociclista attraverso dei rilievi scientifici.

Per permettere ai soccorritori il libero accesso alla corsia in cui è avvenuto l’incidente, è stata chiusa parte del Raccordo Anulare coincidente con l’accaduto. La circolazione è stata quindi, per il tempo necessario allo svolgimento dei vari passaggi, in parte deviata sulla corsia di sorpasso.

In merito al motociclista che ha perso la vita questo pomeriggio non sono pervenute ancora notizie sulla sua identità oltre che sulla dinamica dell’incidente che lo ha coinvolto direttamente.

Non solo Roma, altri casi di incidenti nel resto d’Italia vedono coinvolti motociclisti

Non è il primo caso di morte di un motociclista in autostrada registrato nella giornata di oggi. Un evento simile ha coinvolto anche un’altra vittima, alla guida di una moto, nel palermitano.

Nella tarda mattinata la strada statale 120 dell’Etna e delle Madonie, in località Polizzi Generosa, è stata testimone di un sinistro stradale. I protagonisti convolti nell’incidente questa volta sono una macchina e una motocicletta. Tra i due alla guida, l’uomo al volante del veicolo a due ruote ha purtroppo perso la vita subito dopo lo schianto frontale.

Anche in questo caso il personale Anas è intervenuto al più presto per ripristinare l’ordine e permettere la circolazione dei veicoli sulla strada statale.