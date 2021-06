Tragico incidente stradale, coinvolta giovane donna: cittadini sotto shock

Un tragico incidente ha sconvolto i cittadini: a rimanere coinvolta è stata una coppia. I dettagli.

Ancora un episodio gravissimo si è consumato questa mattina, in seguito ad un incidente, nel quale sono rimasti coinvolti un uomo e una donna, di giovane età.

La coppia, secondo le testimonianze raccolte nelle vicinanze del tragico incidente era legata al compagno, da un sentimento molto profondo. Avevano un’ottima reputazione in città e molti abitanti si affidavano alla loro competenza per venire a capo dei problemi.

Ora gli stessi cittadini si mostrano molto preoccupati delle loro condizioni di vita, che ad oggi hanno tracciato un bilancio disastroso per uno dei due consorti.

I due fidanzati viaggiavano a bordo di una Fiat Punto, ma qualcosa improvvisamente è andato storto. Sul posto non erano più soli, ma assistiti dalle autorità di primo soccorso, le quali hanno constatato qualcosa di molto grave

Il percorso diventa fatale per la coppia: una tragedia immane

I due fidanzati di origini pugliesi viaggiavano, nella giornata di ieri, a bordo della loro auto di proprietà, una Fiat Punto.

Il tratto stradale percorso è diventato tutto ad un tratto fatale per la coppia. Ancora non si riescono a comprendere i motivi per cui la loro automobile si sia improvvisamente ribaltata su se stessa a ripetizione, guadagnando il ciglio della banchina laterale.

Mentre gli agenti di sicurezza del posto cercano di risalire alle cause dell’incidente, la coppia è stata trasferita dal 118 al Policlinico di Bari. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, 5 Giugno sulla statale Polignano-Conversano, ma non ha lasciato scampo ad uno dei due.

Oggi, i familiari della coppia apprendono la triste scomparsa della donna, Marina Lovecchio, di anni 38, a causa delle profondissime e insanabili ferite riportate durante il ribaltamento che li ha portati fuori strada.

Per quanto riguarda l’uomo, invece, di Monopoli come lei, avrebbe riportato soltanto lievi ferite e null’altro. Si attendono ulteriori risvolti per comprendere meglio la dinamica dei fatti.