Harry e Meghan: è nata la secondogenita. Porta il nome di Lady D

Si chiama Lilibet Diana la seconda figlia di Harry e Meghan. Il suo nome è un omaggio a Lady Diana ma anche alla Regina Elisabetta.

Il nome completo della neonata è Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor. Con questa scelta Harry e Meghan hanno voluto chiaramente omaggiare la defunta madre di Harry, Lady Diana, ma anche la Regina Elisabetta, il quale soprannome, utilizzato in famiglia, è proprio quello di Lilibet.

I Duchi di Sussex hanno annunciato con gioia la nascita della loro secondogenita. In un comunicato stampa dei reali si afferma che: “Sia la madre che la figlia sono in buona salute, e si trovano a casa”.

La bambina è nata il 4 giugno, alle 11:40, al Santa Barbara Cottage Hospital, e pesa 3 chili e 400 grammi. I genitori, sul loro sito Archewell, si sono considerati “Benedetti dall’arrivo di nostra figlia Lili” e ringraziano il mondo intero “per l’amore e le preghiere che abbiamo ricevuto”.

La neonata sorella del piccolo Archie, che da poco ha compiuto 2 anni, diviene automaticamente ottava nella linea di successione al trono, prendendo il posto di Andrea, il Duca di York.

Oggi la famiglia, che da tempo si è trasferita in California decidendo di allontanarsi dalla difficile vita monarchica, appare più serena e completa che mai, con mamma, papà, 2 bei bambini e 3 cani.

Dopo le varie vicissitudini familiari, nonché la morte del Principe Filippo, eterno consorte della Regina Elisabetta II, la famiglia reale britannica riceve finalmente una buona notizia.

Harry e Meghan più sereni dopo l’arrivo della piccola Lili

Anche per il Duca e la Duchessa di Sussex arriva un momento sereno colmo di felicità. Ricordiamo, infatti, che anche la coppia ha dovuto affrontare momenti difficili negli ultimi mesi.

Primo fra tutti l’allontanamento volontario dall’Inghilterra e le incomprensioni con la casa reale, per non parlare della già citata morte del Principe Filippo, che ha visto almeno il ritorno di Harry in terra britannica.

Da Londra giunge la notizia che la Regina ha invitato la coppia al Giubileo di Platino che si terrà dal 2 al 5 giugno del 2022. Si tratta dei primi segnali di pace che vedono già la piccola Lili nel ruolo di portatrice di serenità all’interno della famiglia reale.