Meghan Markle: era il suo destino da 160 anni. La scoperta incredibile

La favola dell’ex attrice e ora Duchessa del Sussex, Meghan Markle, si arricchisce di nuovi colpi di scena e scoperte. L’ultima è clamorosa

Il suo matrimonio, il 19 maggio del 2018 è stato definito dalla stampa un evento storico, secondo solo a quello di William e Kate, quasi un decennio prima.

Si parla naturalmente di Meghan Markle, la bellissima ex attrice sposa del principe Harry, secondogenito della compianta Diana, morta nel Tunnel dell’Alma nel 1997 a Parigi.

I due si sono conosciuti, come è risaputo, nell’estate del 2016 e ben presto sono diventati inseparabili, fino a decidere di fidanzarsi e renderlo pubblico con la lunga intervista tradizionale rilasciata alla BBC.

L’ex attrice di Suits ha sempre dichiarato, anche durante la stessa, di non aver preso informazioni sul reale: “I didn’t know much about him, I just asked, Is he nice?”. “Non sapevo molto su di lui, ho solo chiesto: è gentile?”, una frase diventata iconica e oggetto di molte battute. Come possibile infatti, che Meghan non conoscesse uno dei personaggi più conosciuti al mondo?

I seguenti due anni li vedono protagonisti assoluti della scena britannica e mondiale, tra scivoloni e prime importanti.

Nel gennaio del 2020, pochi mesi dopo la nascita del primogenito Archie, decidono di lasciare la loro vita da reali a tempo pieno, con lo scopo di acquisire maggiore indipendenza.

Da allora hanno preso come loro dimora la California, dalla quale fanno però sentire ancora la loro voce, non mancando di lanciare frecciate e accuse non troppo velate alla Corona inglese. La stampa uk nel frattempo non ha mai smesso di cercare nuove informazioni su di loro, l’ultima davvero stupefacente.

Meghan non è la prima Markle a Palazzo

Dopo le scottanti rivelazioni della coppia durante l’intervista fiume a Oprah Winfrey, ora un’altra notizia da oltremanica lancia nuovi scenari sulla bella statunitense.

Da quanto riferisce il Mirror in Inghilterra, infatti, l’arrivo della Markle nella Royal Family non sarebbe così casuale.

Il tabloid ha infatti scoperto che già la sua bis-bis-bisnonna, 160 anni fa, era una frequentatrice assidua del palazzo reale, Buckingham Palace.

La donna era infatti inserita nel libro paga reale come una delle di Sua Maestà.

Mary Bird, questo il suo nome, si sposò con un umile calzolaio, scatenando la rabbia del padre che decise di allontanarla dalla famiglia. Dal marito ebbe due figli e si trasferì con lui a Malta. In seguito alla sua dipartita, decise poi di trasferirsi oltreoceano, in Canada.

Coincidenze davvero curiose, se si pensa che la stessa pro-pro-pro nipote ama come lei lo stato canadese, sua patria d’adozione per tanti anni e la cucina.