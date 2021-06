Trovato un cadavere a Catania, l’uomo era sparito mesi fa

Trovato poche ore fa un cadavere a Catania in stato di decomposizione. Il corpo appartiene a un uomo sparito mesi fa, con precedenti penali.

Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato poche ore fa in contrada Vaccarizzo, a Catania.

Il cadavere sembrerebbe essere stato freddato con un colpo d’arma da fuoco alla testa, e viste le condizioni della salma non è stata semplice l’identificazione della vittima.

Dopo le prime verifiche, il corpo sembrerebbe appartenere a un uomo di 26 anni, E.T., residente nel quartiere periferico di San Cristoforo. Il ragazzo in passato aveva avuto problemi con la giustizia, e di lui non si avevano notizie da mesi.

Secondo le prime indagini dei Carabinieri sembrerebbe infatti, che il ragazzo catanese avesse diversi precedenti penali; in passato infatti, era stato arrestato per spaccio di droga e reati contro il patrimonio e gli inquirenti stanno indagando per tentare di capire se la sua sparizione e soprattutto il suo omicidio abbiano possano essere connessi col suo passato.

Sulla vicenda sta procedendo la procura di Catania, che ha delegato le indagini ai carabinieri del comando provinciale. Non trapela al momento alcun dettaglio ulteriore, in attesa degli esami sul corpo.

Trovato un cadavere a Catania, sulla testa un foro di proiettile

I militari, che stanno effettuando i rilievi sul luogo del ritrovamento del cadavere, stanno cercando di capire se l’omicidio sia avvenuto proprio nella periferia catanese, oppure se il ragazzo sia stato ucciso altrove. Anche sul movente dell’omicidio c’è ancora poca chiarezza. Ciò che invece appare chiaro è che sul corpo del 26enne è stato trovato un foro di proiettile alla testa.

–> LEGGI ANCHE Sabato di sangue: ragazzo accoltellato in gravi condizioni

–> LEGGI ANCHE Orribile scoperta: ritrovato cadavere abbandonato in una valigia

Nel frattempo, sono stati interrogati anche i famigliari per cercare di ricostruire le ultime ore di vita del ventiseienne, vittima di quella che sembra essere una vera e propria esecuzione.