GRANDE VINCITA AL SUPERENALOTTO. CENTRATO IL 5 STELLA

Un’altra bella notizia per l’estrazione del Superenalotto, è stato centrato il 5 Stella, la somma è di 450mila euro.

Nell’estrazione vincente di sabato 5 giugno 2021 sono stati vinti 450 mila euro con un 5 Stella. Ma vediamo insieme nel dettaglio le vincite.

Nessuno ha indovinato il 6 o il 5+1. Nella categoria Super Star è stato indovinato un 5 Stella, ed il fortunato giocatore ha vinto ben 452.488 euro.

Ben 18 persone hanno realizzato un 5 eh hanno incassato 18.099 euro a testa.

I numeri estratti ieri sono: 53 – 73 – 75 – 83 – 84 – 85. Il numero Jolly estratto è il 27. Il numero Superstar è il 76.

Per la prossima estrazione il jackpot è arrivato a 37,6 milioni di euro.

A FINE MAGGIO UNA VINCITA DA 156 MILIONI DI EURO HA CAMBIATO LA VITA AL FORTUNATO GIOCATORE

La Dea Bendata, verso la fine di maggio, colpì ancora con una vincita di 156 milioni di euro. Il fortunato abita a Montappone in provincia di Fermo, una vincita simile non si vedeva da anni.

Sempre con una schedina del Superenalotto sono fioccati milioni di euro, la stessa è stata giocata al punto vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3, situato in via Roma, 53.

Il Sindaco del paese ha definito la vincita come una favola, e si è auspicato che la fortunata somma sia stata destinata ad una famiglia bisognosa.

Molte persone hanno ipotizzato richieste al fortunato vincitore, c’è chi ha chiesto di investirli in una struttura privata per anziani e chi invece ha suggerito di acquistare vaccini anti covid-19 per tutti i residenti.

Naturalmente l’attività commerciale che ha sfornato la schedina vincente è stata presa d’assalto da visitatori, curiosi e mass media. Una grande festa è stata realizzata in famiglia dal titolare della ricevitoria.

Dopo giorni nessuno ha scoperto chi sia il fortunato ai quali 156 milioni di euro hanno sicuramente cambiato la vita.