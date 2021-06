Pauroso volo dal balcone: bimba precipita dal secondo piano

Incredibile spavento in un paesino di qualche migliaia di anime: una bimba precipita dal balcone. L’incredulità dei soccorritori

Spesso si pensa all’automobile o all’aereo come mezzi ad alto tasso di rischio e per i quali bisogna usare accortezze, per quanto possibile.

In realtà il posto più pericoloso si conferma essere ancora una volta la propria abitazione: solo nel 2020, causa probabilmente anche il lockdown, si sono registrati più di 3 milioni di infortuni domestici.

Le categorie maggiormente a rischio sono le persone più fragili: anziani e bambini, seguiti dalle donne e dalla categoria dei lavoratori domestici: colf e badanti.

Appena qualche giorno fa la notizia di una 73enne della provincia di Napoli, caduta rovinosamente dal balcone del suo appartamento alle prime luci dell’alba. Per lei, purtroppo, nessuna speranza nonostante i soccorsi immediati.

Ora questo caso dove una bimba precipita rovinosamente senza essere fermata, che ha lasciato interdetti e stupefatti gli operatori del 118 arrivati sul posto pochi minuti dopo.

San Colombano: la bimba miracolosamente salva

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì 4 giugno, a San Colombano al Lambro, piccolo paese di poco più di 7000 abitanti dell’hinterland milanese.

La piccola si trovava in casa col fratellino più grande di 11 anni, quando quest’ultimo si è addormentato. I genitori non erano presenti, infatti, al momento dell’accaduto.

Si è quindi avvicinata alla porta finestra, che nonostante le tapparelle parzialmente abbassate e le grate di protezione, non è riuscita a fermare la curiosità della bimba, che l’ha superata senza problemi.

Da lì la caduta, sentita dai vicini di casa che hanno chiamato subito i soccorsi. Fortunatamente il tonfo, di circa 8 metri, è stato attutito prima da una tettoia e poi da un gazebo, prima di toccare terra.

All’arrivo dei barellieri, la bambina, di soli 18 mesi, respirava autonomamente ed era cosciente ma per lei è stato reso necessario il trasporto in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova tuttora.

–> Leggi anche Incidente domestico per una donna: “Una tragedia incredibile“

–> Leggi anche Ragazza italiana e fidanzato giù dal balcone. L’agghiacciante ipotesi

Le sue condizioni, come da aggiornamenti di stamattina, risultano stazionarie e in via di miglioramento