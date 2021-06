Caffè fumante addosso: bambina portata via con l’elisoccorso

Tragico incidente domestico nella giornata di ieri per una piccola che si è rovesciata addosso del caffè fumante. Trasportata d’urgenza in ospedale

Ieri pomeriggio è successo l’ennesimo episodio di infortunio tra le pareti di casa. Vittima una piccola di appena due anni.

Si aggiunge al lungo elenco di persone che si sono ferite o sono addirittura decedute mentre si trovavano nel luogo che si ritiene, solitamente, il più sicuro.

E’ notizia solo di un paio di giorni fa, infatti, quella di una bambina scampata miracolosamente a una caduta dal secondo piano della sua abitazione.

La creatura si trovava da sola in casa col fratellino che purtroppo si è addormentato, lasciandola pertanto senza controllo.

La bimba di soli 16 mesi ha avuto fortuna, poichè il tonfo è stato attutito prima da una tettoia e poi da un gazebo, prima di toccare terra, lasciandola quasi incolume.

Non è il caso questa volta della sfortunata bambina che ha riportato ferite ben più gravi che hanno portato a un ricovero d’emergenza.

Cesana Brianza: caffè rovesciato per distrazione

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio in questo paesino di 2000 abitanti alle porte di Lecco. La piccola, in un attimo di disattenzione da parte dei genitori, si è fatta cadere la moka addosso.

L’incidente è apparso subito grave, e nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, a causa dell’urgenza è intervenuto l’elisoccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como.

Per poter far atterrare il mezzo, una strada della cittadina è stata bloccata al traffico, mentre è intervenuta anche un’ ambulanza della Croce Verde di Posisio Parini.

La piccina è stata fatta salire in tutta fretta assieme alla madre, per poi dirigersi al Centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo.

Sul posto, luogo dell’incidente, anche le forze dell’ordine che hanno svolto i primi rilievi per capire la dinamica dell’accaduto.

–> Leggi anche Incidente domestico per una donna: Una tragedia incredibile

–> Leggi anche Pauroso volo dal balcone: bimba precipita dal secondo piano

Grande spavento da parte dei genitori e dei primi medici accorsi, ma dalle ultime informazioni, pare che la bambina, ricoverata in codice giallo, non sia in pericolo di vita.