Covid, l’annuncio inaspettato: le dichiarazioni del responsabile di sanità pubblica di un paese europeo stupiscono tutti.

La pandemia di Coronavirus ha stravolto le nostre vite da più di un anno. Il nuovo virus ha messo in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo: i Governi hanno dovuto imporre pesanti lockdown, hanno dovuto introdurre limitazioni estreme alla nostra quotidianità, hanno dovuto chiudere diverse attività.

Dopo tanti mesi difficili, con l’arrivo dell’estate la situazione è in netto miglioramento in Europa (e non solo). La campagna vaccinale prosegue decisamente bene: grazie al caldo e all’immunizzazione di massa, la diffusione del virus si è notevolmente ridotta e anche gli ospedali si stanno lentamente svuotando. Mentre l’emergenza continua, c’è un paese in Europa che ha annunciato di aver sconfitto il Covid.

Un paese in Europa annuncia di aver sconfitto il Covid

Un paese in Europa ha svelato di aver debellato il Sars-Cov-2: l’annuncio è arrivato sul noto social network Twitter.

Il responsabile di sanità pubblica della Norvegia ha scritto un post su Twitter allegando anche un grafico per mostrare i livelli di ospedalizzazione nel Paese. “Qui in Norvegia la pandemia è per così dire finita. Possiamo prepararci al fatto che il coronavirus occupi uno spazio molto ridotto nelle nostre vite“. In realtà, grazie alla densità abitativa bassa, nel paese più settentrionale d’Europa è stato registrato uno dei tassi d’infezione più bassi. Preben Aavitsland ha comunque richiesto la massima attenzione. “Il consiglio che do è quello di continuare a rispettare le regole che ci siamo dati. Se continuiamo a farlo, ci libereremo presto dal Covid”. Nel nostro paese, ad esempio, la situazione è in netto miglioramento ma ci sono ancora troppi positivi.

LEGGI ANCHE –> Covid Italia, il bollettino dell’8 giugno: i dati aggiornati

LEGGI ANCHE –> Nuova truffa sul web, l’avvertimento della Polizia: fate attenzione

In Norvegia, già da qualche giorno, non vige più l’obbligo della mascherina. Ogni Paese deve tuttavia mantenere alta l’attenzione: il caso Regno Unito spaventa tutti. I contagi in Gran Bretagna sono risaliti: non erano così tanti da inizio marzo. Stando ai dati, la variante delta del virus è più trasmissibile del 40%.