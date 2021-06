Finalissima Isola dei Famosi: il vincitore è stato proclamato!

Puntata conclusiva ieri sera dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. La proclamazione del vincitore avvenuta per la prima volta in Honduras

Una puntata ricca di colpi di scena e momenti emozionanti, quella appena conclusasi stanotte del survival show più famoso della televisione.

Una luccicante e elegantissima Ilary Blasi ha fatto gli onori di casa, dando il via alla sfida tra i sei naufraghi rimasti a giocarsi il montepremi finale dell’Isola dei Famosi.

Prima di entrare nel vivo della puntata, l’opinionista Tommaso Zorzi fa un commovente omaggio a Michele Merlo, il cantante di Amici tragicamente scomparso proprio nella stessa giornata.

Il primo televoto vede contrapposti Matteo Diamante e Awed. Il primo si risente per essere stato votato dal napoletano, ritenendolo un tradimento. Lo youtuber ha la meglio con il 73% e prosegue il gioco.

I tempi sono velocissimi e dopo una prova di abilità, la seconda a abbandonare è Beatrice Marchetti, la modella bergamasca che era data tra gli outsider dagli scommettitori. Per lei solo il quinto posto.

Sorpresa per Ignazio Moser, che riceve la visita in Honduras della fidanzata Cecilia Rodriguez. La padrona di casa spinge per una proposta di matrimonio da parte del modello, ma, con molto imbarazzo, quest’ultimo rifiuta: “Vorrei tenere per noi un momento così privato”.

A seguire due televoti flash, uno tra Ignazio e Valentina Persia e l’altro tra Andrea Cerioli e Awed, gli ultimi due hanno la possibilità anche loro di rincontrare il loro cari: rispettivamente la fidanzata Arianna e il fratello Daniele.

Eliminati definitivamente il ciclista e l’ex tronista di Uomini e Donne.

La sfida decisiva dell’Isola tra Awed e Valentina

Il vincitore sarà uno tra lo youtuber campano e la comica romana, abbracciati e emozionatissimi, in attesa del verdetto finale. Dopo una clip riassuntiva con il loro “Il Meglio di”, la Blasi annuncia il vincitore.

Simone Pacielli, aka Awed, è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021!

Il ragazzo, concorrente sin dall’inizio per tutti gli 84 giorni della durata del programma, stravince contro la Persia con delle percentuali bulgare: 61% contro 39%.

Confermati quindi i pronostici dei bookmaker che lo davano per favorito. A lui spettano i 100.000 euro del montepremi finale, di cui la metà da dare in beneficienza a un ente a sua scelta.