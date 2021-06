Anche quest’anno si è parlato molto dell’Isola dei Famosi. Cosa ha funzionato e cosa no della quindicesima edizione?

È terminata ieri sera, con la diretta della finale dall’Honduras, la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. La trasmissione, condotta da Ilary Blasi, è iniziata con un cast promettente ma poi qualcosa è andato storto.

Diversi naufraghi infatti, che avrebbero potuto continuare, hanno abbandonato troppo presto il gioco. Primo fra tutti il modello Akash Kumar, che non ha ben accettato le critiche e le domande punzecchianti degli opinionisti in sala, prime fra tutte quelle di Tommaso Zorzi.

Poi è stata la volta di Elisabetta Isoardi, la giovane conduttrice che, dopo aver ricevuto un ottimo riscontro anche in Francia, dove era considerata anche una delle papabili vincitrici, si è dovuta ritirare per via di un problema all’occhio.

Per non parlare della lunga schiera di naufraghi eliminati che si è rifiutata di rimanere su Playa Imboscada per tentare di tornare in gioco. Unica vincitrice morale, al tal proposito, è la giovane modella Beatrice Marchetti, che si è rivelata non solo bella ma anche sveglia, intelligente e coraggiosa.

A vincere però è stato il simpatico youtuber Awed, alis Simone Paciello, che è stato preferito dal pubblico nonostante qualche sua palese strategia e la sua poca voglia di impegnarsi per il gruppo sull’isola.

Tra i finalisti, assieme ad Awed, c’erano: il ciclista Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez, la comica Valentina Persia, l’ex gieffino Andrea Cerioli, Matteo Diamante (ex La Pupa e il Secchione) e la già citata Beatrice Marchetti.

Isola dei famosi: quali sono i top e i flop dell’ultima edizione?

Al top c’è sicuramente la padrona di casa Ilary Blasi, che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico, non solo grazie ai suoi outfit ma anche per la sua semplicità, la sua simpatia e la sua prontezza di risposta. La conduttrice dalla battuta facile e dalla presa in giro divertente ha saputo, infatti, tenere testa a tutti.

Meno frizzanti si son rivelati gli opinionisti che però, a parte Tommaso Zorzi, il quale si è esposto un po’ di più, probabilmente hanno preferito non dire troppo per evitare di accendere più “micce” di quelle che già si creavano naturalmente. Assieme a Zorzi ricordiamo la presenza di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

In ultimo ricordiamo l’inviato in Honduras, l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino, che si è mostrato impacciato ma che ci ha fatto anche divertire, soprattutto nei piccoli “battibecchi” che ha creato insieme a Ilary Blasi durante la conduzione del programma. Ilary, dunque, si conferma indiscussa padrona di casa.